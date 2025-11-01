Más de tres mil estudiantes participarán de las Escuelas Cantan a la Navidad





Como cada año, el Ministerio de Cultura y Educación organiza la tradicional gala de “Las Escuelas Cantan a la Navidad”, un evento que convoca a miles de estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Por eso, en la tarde de este martes 2 se llevó a cabo la reunión de coordinación en el Anfiteatro de la Juventud con la presencia del Ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz; directores de niveles y organismos provinciales, donde se afinaron los detalles logísticos.

De esta manera, el viernes 5 de diciembre será la fecha donde todas las escuelas de la capital llevarán a cabo la actividad, en el Estadio Cincuentenario a las 19 horas.

Al respecto, el subsecretario de Educación, Luís Ramírez Méndez, puntualizó que de esta actividad participarán “más de 3.200 alumnos de todos los niveles y modalidades del sistema”.

Asimismo, indicó que uno de los principales temas de la reunión organizativa fue el análisis del cambio de epicentro para el evento, señalando que “este año vamos a hacerlo en el Cincuentenario, por el calor que está haciendo”, explicó el Subsecretario, quien destacó la importancia de la comodidad para los participantes: “Para que estén bien cómodos los alumnos y las familias”.

Entonces, resaltó que el encuentro será el viernes 5, a las 19 horas, en las instalaciones del Estadio Cincuentenario, ubicado en la ciudad Capital.

Ramírez Méndez confirmó también que, como es habitual en estas actividades masivas, “se convocará al SIPEC y a la Policía de la provincia para resguardar la seguridad de alumnos y familias”, remarcando que además se tendrán preparadas botellas de agua fresca para hidratar a los participantes, ya que se esperan temperaturas elevadas.

Finalmente, el Subsecretario destacó la relevancia cultural y pedagógica de las cantatas navideñas y expresó que “hay una expectativa muy grande”, recordando que “esto está en nuestro calendario escolar, así que está programado y diseñado”.

Por lo tanto, hizo hincapié en que “a partir de abril se trabaja primero con los coros escolares dentro de la institución, donde se hacen las galas, y luego las Escuelas Cantan a la Navidad, como cierre”.



