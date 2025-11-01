Recuperaron objetos sustraídos

• El trabajo de investigación incluyó recorridas por diferentes sectores

Efectivo de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno secuestraron una bicicleta, un asiento, una hidrolavadora y una caja de herramientas sustraídas de una vivienda del barrio Virgen de Lourdes, de esta ciudad.

El ilícito se registró este lunes en un inmueble ubicado en la calle Emilio Senes al 1.100 y de inmediato los policías realizaron tareas de campo y recorridas por distintos sectores de la zona.

Mediante ese trabajo hallaron un par de zapatillas, una caja con varias herramientas, un bolso deportivo, una hidrolavadora y un asiento de bicicleta.

Durante la investigación, llegaron a los pasillos del barrio La Floresta y hallaron una bicicleta rodado 29.

A todo esto, integrantes de la Comisaría Seccional Tercera y Policía Científica realizaron la constatación en el lugar de los hechos.



