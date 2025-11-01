Soberanía Alimentaria Formoseña incorpora las jornadas de los martes durante diciembre

Desde esta semana habrá jornadas los días martes, jueves, viernes y sábados.

Con el objetivo de cubrir la gran demanda de alimentos previa a las celebraciones de fin de año, Soberanía Alimentaria Formoseña informó que a partir de este martes se suma un nuevo día de comercialización.

Durante todo diciembre, la propuesta funcionará los martes, jueves y sábados en los cuatro puntos fijos, además de la modalidad itinerante de los viernes en distintos barrios.

Esta semana, el cronograma prevé para este viernes la visita al barrio San José Obrero.

El esquema comenzará en los cuatro puntos fijos de ventas el jueves 4 y continuará el viernes 5 de diciembre con la venta itinerante en la cancha del barrio José San Obrero, ubicada en las calles Eva Perón y 3ra, desde las 7.30 hasta las 12.30 horas.

El cronograma de esta semana culminará el sábado 6 con atención nuevamente en los cuatro puntos fijos.

Propuesta de alimentos paipperos y productos esenciales

Una amplia variedad de verduras, hortalizas y frutas frescas volverá a estar disponible, junto con artículos de consumo masivo a precios accesibles.

En el punto fijo de avenida Néstor Kirchner 1.855 podrán adquirirse, verduras, hortalizas y frutas de estación de productores paipperos como son mazos de acelga, perejil, cebollita, orégano, rúcula y achicoria a 500 pesos el mazo; zanahorias a 1.200 pesos por kilo; tomate y morrón a 2.000 pesos el kg.; además de calabaza a 700, pepino, berenjena y batata a 1000 pesos el kg.

También habrá melón entre 2.000 y 3000 pesos la unidad, choclo a 3.000 pesos la docena, zapallo cabuto a 1.000, limón a 2.000 pesos la docena, poroto desgranado a 200 y ajo a 1.000 pesos.

En los otros tres (3) puntos fijos, la disponibilidad será equivalente, con variaciones como mandioca a 800 el kg., lechuga a 1000, chaucha a 2.000 pesos el kg.yzucchini a 1.000 pesos el kg.

Carnes y embutidos disponibles

Las opciones cárnicas de la firma “Los Nenecos” estarán presentes en los locales de avenida Néstor Kirchner 5595 y Paula Albarracín 2735.

El chorizo parrillero por dos kilos se ofrecerá a 4.500 pesos; milanesas de pollo por dos kilos a 4.990 pesos; costeletas de cerdo y de novillo a 5.990 el kg; suprema de pollo a 6.490 el kg.; corte americano a 6.750 el kg; costilla de novillo a 7.500 el kg y tapa de cuadril a 9.000 pesos el kg.

Los cortes de carne de búfalo serán comercializados en el centro de Av. Néstor Kirchner 1.855 entre ellos osobuco a 6.200 pesos el kg; aguja 6.600 pesos el kg.; marucha a 8.300 pesos el kg.; costilla 8.400 pesos el kg.; costeleta 8.400 el kg.; vacío 10.200 pesos el kg.; pulpa 12.000 pesos el kg,

Venta de chivito formoseño paippero

Durante la jornada del sábado, en el punto fijo de avenida Néstor Kirchner 1.855 se ofrecerá carne de chivito formoseño paippero a un precio referenciado de 5.000 pesos por kilo.

Mercadería seca y artículos de consumo diario

Entre los productos destacados figuran la leche fluida Tregar a 1.400 pesos el litro; leche en polvo de 800 gramos a 8.200 pesos; queso rallado en presentaciones de 40 y 150 gramos a 1.000 y 3.500 pesos respectivamente.

Se suman variedades de arroz Mitaí y AF con precios entre 500 y 1.200 pesos; aceite Cocinero y Cañuelas x 900c. a 2.700 pesos; azúcar Monte Virgen a 800; fideos secos x 500grs. tallarín Santa Isabel y guisero Terrabusi a 900 pesos y puré de tomate a 700 pesos.

Habrá además huevos (maple a 4.500 y docena a 1.800 pesos); yerba mate por 500 gramos a 1.500 pesos y por un kilo a 2,500 pesos.

Gas envasado

También continuará disponible la garrafa de gas de 10 kilos con valor acordado para el Programa de 15.000 pesos provista por la empresa provincial Refsa Gas.

Ubicación de los centros de venta

La atención se desarrollará de 7:30 a 12:30 horas en los espacios fijos situados en avenida Néstor Kirchner 1.855, avenida Néstor Kirchner 5.595, avenida Frondizi 4.205 (tráiler) y Paula Albarracín 2.735.

El viernes 5 de diciembre, como se mencionó anteriormente la venta itinerante estará en el barrio San José Obrero.



