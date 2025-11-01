El Colorado se consagró campeón en el Torneo Intermunicipal de Fútbol

El equipo de El Colorado se coronó campeón del Torneo Intermunicipal de Fútbol, tras una emocionante final contra Laishí, en un encuentro lleno de entusiasmo.

La competición, que se llevó a cabo en la localidad de Misión Laishí, reunió a equipos de El Colorado, Villafañe, Laishí y Pirané, quienes protagonizaron una serie de partidos vibrantes.

Con esta victoria, El Colorado se alzó con el título en una jornada que quedará marcada por su destacada actuación en el torneo.



Desde el área de Deportes Municipal de El Colorado, agradecen al Sr Intendente Mario Brignole por el constante apoyo.







