Se viene una edición especial de la “Frutiferia” en el mercado de la ciudad

La Municipalidad de Formosa, mediante la Administración del Mercado Frutihortícola, última detalles para una nueva edición especial de la "Fruteria", que contará con variadas ofertas centradas en frutas, verduras, hortalizas y alimentos cárnicos, entre otros artículos. La misma iniciará este sábado 6 y continuará el 24,25,30 y 31 del corriente mes en el playón del barrio Parque Urbano, desde las 7 de la mañana.

Cabe mencionar que los vecinos y vecinas podrán adquirir productos cárnicos, frutihortícolas, pescados de mar y hortalizas, con destacada presencia de producción local, como queso criollo, harina de maíz, melones, y demás alimentos que se consumen en la región en estas fechas.

Al respecto, el administrador del Mercado Frutiortícola, Ing. Darío Juárez, comentó: "Los puesteros estarán con promociones y con combos durante todo diciembre. Agregamos muchos rubros de diversas gastronomías para que las familias puedan proveerse de diferentes productos frescos y de calidad".

"Contamos con el apoyo de la Secretaria de Acción Social, a cargo de la Lic. Paula Cattáneo, quien está a completa disposición para acompañar a los trabajadores y divulgar nuestra tarea en este difícil contexto nacional que estamos atravesando todos los ciudadanos", cerró Juárez.



