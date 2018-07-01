La ciudad se ilumina con los trabajos de ornamentación para celebrar las fiestas

La Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Obras Públicas, comenzó a trabajar en la iluminación e instalación de los adornos navideños en diversos sectores de la ciudad, palpitando lo que serán las fiestas de fin de año.

La puesta de arreglos visuales, luminarias y otras tareas por parte de la Comuna ya son algo tradicional para estas fechas, sumándose de este modo al espectáculo lumínico "Formosa Brilla", que se extiende desde el Paseo Costanero hacia la Avenida 25 de Mayo y que se ha transformado en un atractivo turístico destacado para los vecinos y visitantes.

"Al respecto, el ingeniero Norberto Jofré, responsable del área, comentó: "Como ya estamos acostumbrados en estas fechas, el municipio ha comenzado con la tarea del adornado de todo el espacio público con todo lo que esté relacionado con las fiestas navideñas y el año nuevo".

"A su vez, vamos a estar trabajando en los adornos e iluminación del árbol central de la plaza San Martín. Lo mismo se llevará a cabo en los tres tramos de la Peatonal Rivadavia, en el Paseo de la Estación, Intendencia y otros edificios emblemáticos", agregó.

Lo anterior, es importante porque impulsa la economía local a través del turismo y el consumo, fomenta el espíritu festivo y mejora el bienestar emocional de los ciudadanos formoseños.



