La familia de Xiomara Portillo denunció que “están intentando politizar” el caso

En medio de un profundo dolor, tras confirmarse que el cuerpo hallado en un descampado del Lote 106 del barrio Procrear el miércoles pasado, pertenece a Xiomara Luciana Portillo, de 16 años, la familia se congregó este miércoles 3 en la Cruz del Norte para despedir a la adolescente y pedir justicia tras el crimen.

En este marco, Maricel Acosta, hermana de la víctima, comentó que la convocatoria de la familia “fue para hoy (miércoles 3) y mañana jueves” y aclaró que “el resto no, porque están intentando politizar la pérdida de mi hermana y eso no queremos”.

De esta manera, confirmó la existencia de sectores políticos intentando aprovecharse de la situación, destacando que “vimos los carteles y nosotros no convocamos a nadie”, haciendo referencia a una juntada sucedida el martes 2 en la Plaza San Martín.

Denuncia formal

Asimismo, indicó que “ya se hizo una denuncia por utilizar el nombre de mi hermana”, precisando que “fue contra una agrupación que encabeza la señora Liliana González y que también estaba detrás la señora Gabriela Neme”.

Consultada sobre el por qué del uso político del caso, Acosta fue directa al asegurar que “como siempre, quieren embarrar al Estado, pero nosotros sabemos que acá el Estado no tiene nada que ver y que la Policía y la Justicia están haciendo sus trabajos correspondiente”.

Y subrayó que la Fundación Unidos por el Dolor, son quienes “están desde el día uno acompañando, al igual que los abogados”.

Al concluir, la familiar remarcó que a pesar de la tristeza, la familia mantiene la esperanza y “hasta que no sea justicia no vamos a dejar esto”, anticipando que las próximas marchas se evaluarán más adelante “según el proceso judicial, según el estado de la familia y según las respuestas que nos den”.

Finalmente, indicó que el caso “está encaminado”, pero las novedades son un “secreto de sumario”, por lo que no pueden ser reveladas.



