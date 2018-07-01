Se desarrolló el evento de Vinculación y Negociación Proveedora PyME

Este jueves 4, desde las 8 horas, en el marco de la 2° edición del Programa de Capacidad Proveedora PyMe, el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa, llevó a cabo el evento de Vinculación y Negociación Proveedora PyME, en el Galpón G del Paseo Costanero Vuelta Fermosa.

Durante el mismo, se concretaron rondas de negociación, espacios de networking y la presentación de los principales resultados del Programa.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, conversó con AGENFOR y expresó que toda la cartera económica con la Subsecretaría que representa y las Direcciones “estamos cerrando un año de mucho trabajo y esfuerzo” por lo que este evento les resulta “muy importante”.

“Esto nos llevó mucho tiempo de trabajo, convocar a las empresas a visitar esta Capacidad Proveedora PyMe, que forma parte de un programa integral que venimos llevando adelante desde el Ministerio de Economía y hoy lo podemos cerrar con una ronda de negocios”, indicó.

Y ahondó: “En ella, empresarios, oferentes y demandantes estuvieron sentados en una mesa y cada uno pudo ofrecer su producto; a partir de ahí se comenzó a hacer la mayor cantidad de negocios posibles”.

En ese sentido, el funcionario aseveró que este tipo de encuentros se enmarca, también, en “una política pública del Gobierno de la provincia” con el fin de “cuidar a nuestros empresarios” porque “no solamente mueven la economía sino que también son emprendedores de puestos de trabajo”.

Asimismo, cuestionó que a nivel nacional no existen este tipo de medidas y consideró que, en Formosa, “vamos a contramano” aunque lamentó que “no sea lo normal tener un Estado presente y un Gobierno que acompañe a todos los sectores productivos”.

“Lo que está pasando en el orden nacional, encabezado por Javier Milei y todo el equipo económico, pareciera que es la destrucción masiva del sector industrial y empresarial argentino, empezando por las importaciones”, esbozó.

Y añadió: “En muchos casos hablamos con empresarios locales y lo que nos cuentan, como primera instancia, es que perjudica toda su comercialización. Son los productos importados que ingresan sin ningún tipo de impuesto y compiten de manera desleal con los productos que hay acá en Argentina”.

En otro orden, Cosenza valoró la participación de las aproximadamente 60 empresas que participaron de esta propuesta y detalló que representan a distintos sectores como el ferretero, supermercados, industrial, entre otros.

“Hay un montón de empresas que están y que, de alguna manera, intentan ponerse de acuerdo, porque eso es una ronda de negocios, comprar y vender”, sostuvo; y destacó que, en muchos casos, “son productos que se elaboran acá, en Formosa”.

“Al igual que servicios que, antes quizás, había empresas que, por alguna razón, no se conocían. Y hoy, con este trabajo que viene llevando adelante el Ministerio de Economía, podemos vincular esas empresas”, resaltó.

Y agregó: “Esa vinculación nos ha permitido tomar esta decisión de hacer una ronda de negocios de estas características, para que hagan negocios, se puedan conocer y afianzar esos lazos económicos que tanto queremos nosotros”.

Por último, el Subsecretario puso en valor las políticas económicas del Gobierno provincial y la conjunción con el sector privado para cuidar y motorizar la economía provincial.



