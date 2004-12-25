Formosa fue la provincia que mayor crecimiento registró en puestos de trabajos en el sector de la construcción

Desde la Consultora Politiké explicaron que al analizar los puestos de trabajo registrados en la construcción en el mes de septiembre del 2025 se puedo observar que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento del 37,70% en su comparación interanual. Ubicándola de esta manera como la jurisdicción de mayor crecimiento en el país, sumando más de 885 nuevos puestos de trabajos en el sector. Es evidente cómo la decisión política de mantener la obra pública, financiada con fondos provinciales, repercute de manera positiva en la calidad de vida de nuestra población. Estas acciones no solo generan empleo y dinamizan la economía local, sino que también aseguran el acceso a infraestructuras esenciales, mejorando la vida de todos los formoseños.

Por otra parte, al observar los salarios reales acumulados en Argentina en el sector de la Construcción se puede apreciar que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento del salario real acumulado en el sector del 13,90% para septiembre del 2025, siendo de esta forma Formosa una de las jurisdicciones con los salarios de mayor crecimiento del país en el sector de la construcción.

Inscripciones Iniciales de Motos

Además, en el mes de noviembre del 2.025 las inscripciones iniciales de motocicletas en Formosa aumentaron un 48,6% en su comparación con el mismo mes del año anterior, siendo de esta manera la primera provincia que mayor crecimiento interanual experimentó en el NEA y en el Norte Grande. Por otro lado, al observar el promedio nacional, se puede apreciar que el mismo fue del 2,5% en su comparación con el mismo periodo del año anterior.

BCRA: Morosidad de las Familias Argentinas Los datos recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman una situación crítica en la microeconomía: Septiembre ha marcado un récord histórico en el porcentaje de irregularidad en el pago de préstamos personales y tarjetas de crédito por parte de las familias argentinas. A pesar de los indicadores que podrían sugerir un crecimiento general de la actividad económica, la realidad de los hogares muestra un severo deterioro que se traduce en la incapacidad de honrar sus deudas. El informe del BCRA es contundente: El ratio de irregularidad para préstamos personales alcanzó el 9,1% en septiembre, continuando una tendencia alcista que lo lleva a máximos históricos. La morosidad en tarjetas de crédito se ubicó en el 7,4%, una cifra que también representa un pico sin precedentes. Ambos indicadores reflejan un deterioro continuo que se aceleró notablemente a partir de marzo-mayo, triplicándose el ratio de irregularidad de las familias en el último año. Esta escalada en la mora se da tras más de 10 meses consecutivos de aumento, lo que evidencia un problema estructural en los ingresos familiares frente a un contexto macroeconómico desafiante. El incremento de la morosidad es el síntoma más crudo del desajuste entre salarios, tasas de interés e inflación. El endeudamiento dejó de ser una herramienta de consumo para convertirse en un mecanismo de supervivencia para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios en un contexto de inflación persistente y salarios rezagados. Se estima que un hogar promedio adeuda a entidades bancarias y no bancarias un monto que equivale a más del 130% de su salario mensual, el nivel más alto desde la pandemia. La morosidad se dispara en un marco de altas tasas de interés y un Costo Financiero Total que supera ampliamente el 100% anual. La caída del salario real y las elevadas tasas generan una brecha inmanejable entre lo que ganan los hogares y lo que deben pagar, llevando a un círculo vicioso donde pagar el mínimo de la tarjeta se convierte en una trampa de financiamiento a tasas altísimas. La profundización de la recesión y el encarecimiento del costo de vida se suman al deterioro de la calidad del empleo, con un aumento en la informalidad y el trabajo por cuenta propia. Estos factores reducen aún más la capacidad de pago de las familias. En resumen, mientras el indicador de actividad general ofrece una imagen parcial, la realidad en la "economía real" de las familias refleja un colapso financiero doméstico, con la deuda transformándose en un peso insostenible para millones de argentinos.





Formación de Activos Externos del Sector Privado No Financiero Entre los meses de abril y octubre del corriente año se ha producido un notable aumento negativo del saldo de la cuenta del Banco Central en la que se refleja el atesoramiento de dólares por parte del público (divisas que son adquiridas por personas físicas y que salen del sistema financiero). Lo que se conoce en la jerga financiera como la “fuga de capitales” ha vuelto a ser parte de los indicadores a los que habrá que prestar atención. Desde la eliminación parcial de restricciones a la compra y venta de divisas acontecida en abril, un total 29.929 millones de dólares han salido del circuito financiero. El saldo del mes de octubre fue de -5434, tercero en el ranking histórico. Según la última publicación del BCRA respecto a la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, 1.6 millones de individuos compraron billetes durante el mes de octubre.





Reducción de Dotación Laboral en la Administración Pública Nacional Una de las políticas centrales promovidas por el gobierno de Javier Milei ha sido la reducción del tamaño del Estado, con la intención de disminuir el gasto público, reordenar la estructura administrativa y ajustar la dotación de personal en distintos organismos. En este contexto, se implementaron recortes progresivos dentro del Sector Público Nacional que, con el paso de los meses, se tradujeron en una disminución sostenida del empleo estatal desde el inicio de la actual gestión. De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 la cantidad de trabajadores del sector público se redujo en 60.784 puestos, pasando de 343.354 a 282.570, lo que equivale a una caída del 17,7% en el total del personal registrado. Esta tendencia se refleja con particular claridad en la administración centralizada, donde la disminución alcanzó el 15,3%, evidenciando el impacto directo de las medidas de ajuste sobre la estructura estatal.













Los supermercados tienen como principal característica la oferta de productos de primera necesidad, por lo tanto, el poder adquisitivo de sus clientes es diverso (ingresos bajos, medios y altos). Los centros comerciales (shoppings) ofrecen una variedad mayor de productos y servicios y tienen como público objetivo clientes de medio y alto poder adquisitivo. Al cotejar los datos actualizados de ambos índices respecto al mismo mes de años anteriores se obtuvieron los siguientes resultados. Las compras en supermercados en julio de 2025 han demostrado una notable caída, (-7,9%) respecto al mismo mes del año 2024 y -13,5% respecto a septiembre del año 2023. Los shoppings y centros de compras han tenido una baja en sus ventas respecto a septiembre del año 2024 (-3,5%) y se encuentran también por debajo de septiembre de 2023 (-4,7%). En un contexto de caída general del consumo, las políticas económicas aplicadas por el presidente Milei han tenido un impacto negativo mayor en los sectores productivos dependientes del consumo popular. El resultado a mediano y largo plazo de ello no puede ser otro que una brecha más amplia en el poder de consumo entre los sectores de mayor poder adquisitivo respecto a los que menos tienen.