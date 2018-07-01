El Colorado: El Hospital distrital “Dr. Santiago Opizzo Traverso” desarrolla talleres para prevenir la violencia

Más de 300 personas, entre niños y adultos, participaron de dos eventos que tuvieron lugar en el Instituto Adventista de esa localidad.

Un equipo interdisciplinario del Hospital distrital "Dr. Santiago Opizzo Traverso" de El Colorado llevó adelante dos talleres preventivos - comunitarios para hablar de violencia en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, conmemorado el pasado 25 de noviembre.

Las charlas se llevaron a cabo en el turno mañana y en el turno tarde, donde se dieron cita los estudiantes de los tres niveles: inicial, primario y secundario, junto a los padres, madres, docentes y directivos.

Las exposiciones estuvieron a cargo de psicólogos y trabajadores sociales del hospital, que contaron con la colaboración de una coach ontológica, profesora del nivel inicial y capacitadora, que a través de un trabajo conjunto fomentaron un espacio de diálogo, intercambio y mucho aprendizaje.

El director del nosocomio, el doctor Rafael Silva, destacó la importancia de abordar no solo la violencia contra la mujer, sino también de otros temas relevantes que se trataron en los talleres, como “bullying, grooming, comunicación asertiva y resolución de problemas”.

“Fue un conversatorio muy enriquecedor, que contó con la participación entusiastade todos, especialmente de los estudiantes que mostraron un gran interés en cada uno de los temas tratados, como de los docentes de todas las áreas”, expresó el médico.

Las charlas incluyeron disertaciones teóricas interactivas “y variadas dinámicas grupales”, mencionó, refiriéndose al tramo práctico desarrollado en los talleres. “que permitió un aprendizaje activo y colaborativo”.

Al finalizar el encuentro, el funcionario agradeció al Instituto Adventista por facilitar el abordaje de estos temas tan relevantes en la actualidad para prevenirconductas y prácticas nocivas, no solo en la comunidad educativa, sino en la sociedad en general.

“Este tipo de propuestas, son parte de las políticas sanitarias implementadas desde el Gobierno de la provincia para prevenir la violencia y promover, día a día, una mejor convivencia, apuntando a construir entornosmás seguros y respetuosos para todos”, destacó.



