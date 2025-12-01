Se concretó la segunda colecta de sangre organizada por el Hospital de General Belgrano

Cerca de una veintena de vecinos de la localidad y de colonias cercanas se acercaron a realizar su valioso y generoso aporte.

El jueves 4 de diciembre, el Hospital de General Belgrano logró con éxito la segunda jornada de donación de sangre voluntaria, gracias a la solidaridad de alrededor de 20 belgranenses y otros vecinos colonos que pusieron en práctica su voluntad de donar.

“Entre todos, personal de salud, vecinos y familiares del paciente pudimos hacer realidad la colecta número dos en nuestro hospital. Este tipo de actividad es muy importante no solo a nivel de nuestra localidad sino de toda la zona, ya que tiene un impacto social muy grande”, afirmó la directora del nosocomio, la doctora Vanessa Rivero.

Agregó que la convocatoria tuvo también como objetivo colaborar con un vecino de la colonia El Recreo que se encuentra en delicado estado de salud y requiere de la solidaridad de otras personas para poder recibir las transfusiones de sangre como parte de su tratamiento.

Al respecto, dio a conocer que algunas de las unidades de sangre extraídas fueron enviadas “a nuestro compueblano que se encuentra internado en el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan D. Perón”” y el resto al Centro Provincial de Hemoterapia para su procesamiento y posterior redistribución a los efectores de distintos puntos de la provincia, según las necesidades de los pacientes.

“Agradezco infinitamente por la importancia y la aceptación que el pueblo de General Belgrano le da a esta propuesta reciente de nuestro hospital, sobre todoteniendo en cuenta que, en cualquier momento de la vida, todos podemos necesitar de una transfusión de sangre, de la ayuda y de la generosidad que pone alguien cuando dona a otra persona”, remarcó la doctora.

Indicó entonces que este accionar se lleva a cabo también “en respuesta de todo lo que el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, nos brinda (logística, equipos de última generación, insumos y elementos), más el recurso humano calificado que junto al equipo de salud local hacen posible que esto sea una realidad y, a la vez, sea un éxito”.

En el cierre, la funcionaria agradeció, de manera especial, a los profesionales del Centro Provincial de Hemoterapia que, “cada vez que hacemos un llamado, siempre están dispuestos para ayudarnos y sumarse a estas jornadas en un gesto de amor de personas que comprenden y entienden que donar sangre es donar vida”.

Por todo ello, manifestó: “De todo corazón, un reconocimiento a toda la comunidad de Belgrano y los vecinos de la colonia El Recreo que se acercaron a donar”.



