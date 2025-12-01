El Gobernador habilitó la Línea de Media Tensión que llevará energía las 24 horas a comunidades de la jurisdicción de Laguna Yema

El gobernador Gildo Insfrán inauguró la Línea de Media Tensión que suministrará energía eléctrica las 24 horas a las comunidades de los parajes El Quemado Nuevo y El Cañón a partir de ahora, al visitar a esas dos comunidades que están en la jurisdicción de Laguna Yema en el Departamento Bermejo durante la tarde noche de este viernes 5.

En El Quemado Nuevo fue el acto central, en el que el primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís; el intendente de Laguna Yema Nilton Werning; legisladores nacionales, el ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos Daniel Malich y de otras áreas del Gabinete Provincial, diputados y diputadas provinciales.

También participaron de la ceremonia las autoridades de la Policía de Formosa, municipales y del Concejo Deliberante de Laguna Yema, entre otros invitados a este acto tan importante para esa comunidad.

Como en cada acto protocolar, primero se entonó el Himno Nacional Argentino y luego el Himno Marcha a Formosa, con los acordes de la Banda de la Música de la Policía de Formosa.

Acto seguido, se dio lectura al decreto municipal que declaraba que la visita del gobernador Gildo Insfrán a Laguna Yema, con motivo de la inauguración de la obra de tendido eléctrico, paralelo a la Ruta Provincial N°37 que une a esa localidad con los parajes El Cañón y El Quemado Nuevo, se “constituye en un acontecimiento de alto honor institucional” para esa localidad.

Dado que la obra representa “un avance significativo para el desarrollo productivo y la calidad de vida de los pobladores de los parajes vecinos, fortaleciendo la infraestructura energética y consolidando la integración regional”. Por todo esto, durante su estadía en la zona, Insfrán fue declarado “Huésped de Honor como muestra de aprecio y respeto del Gobierno municipal y del pueblo de Laguna Yema”, así lo expresa el decreto municipal que fuera leído en la ceremonia.

En el trascurso del acto, se escucharon las palabras del intendente Werning, quien, en primer lugar, le ofreció una cordial bienvenida al gobernador Insfrán, subrayando: “Su visita reafirma el compromiso permanente con el desarrollo, la inclusión y el progreso de todo el territorio formoseño”.

Le agradeció también por acompañar a su localidad y por seguir guiando con firmeza este Modelo Formoseño, “con identidad propia, centrado en la justicia social y la equidad territorial que día a día transforma la vida de nuestra gente”, afirmó.

Además, aseguró el jefe comunal: “Este es un hecho histórico para el oeste formoseño porque la habilitación del tendido eléctrico de la Línea de Media Tensión traerá la energía a esas dos localidades, abarcando una extensión de 60 kilómetros”.

Sin embargo, marcó con ímpetu que “esta obra es mucho más que de infraestructura, es el símbolo del camino que venimos recorriendo, un camino de progreso que se expresa en las políticas públicas que concreta e inaugura obras estratégicas”.

En ese sentido, trajo a colación que hace meses había sido la inauguración de la planta potabilizadora de agua potable en Yema, mientras que ahora “esta nueva obra en materia de energía eléctrica financiada con fondos del Tesoro Provincial”, remarcando que ella “permitirá mejorar la comunicación e incorporar tecnología en los hogares y en las escuelas”.

A la vez que también fortalecer la producción en el campo y generar mejores condiciones de vida para todos los habitantes de la zona, resaltó.

En el final de la ceremonia, se realizó el descubrimiento de placa recordatoria y la puesta en funcionamiento de la Línea de Media Tensión por parte del gobernador Insfrán y comitiva oficial, quedando así oficialmente habilitado el sistema eléctrico en esa zona.

El Cañón

A la primera comunidad que arribó el gobernador Insfrán, fue al paraje El Cañón, allí se abrió la jornada de este viernes 5 para dejar habilitado el sistema eléctrico a partir del cual accederán sus habitantes a la energía las 24 horas del día.

Por consiguiente, se procedió al corte de cintas y el descubrimiento de placa, momentos en que Insfrán estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís, el intendente de Laguna Yema Nilton Werning, la comunidad del lugar que presenció este momento tan importante para todos sus habitantes, puesto que la construcción de la Línea de Media Tensión y Sub Estación Transformadora representa un salto de calidad para la vida de los pobladores de esa zona que está en el Departamento Bermejo.







