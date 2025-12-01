Aguas de Formosa informó la situación del servicio en los barrios 28 de Junio y Fray Salvador Gurrieri





Alfredo Gusberti, gerente de Aguas de Formosa, explicó cuál es la situación del suministro de agua potable en los barrios 28 de Junio y Fray Salvador Gurrieri, de la ciudad capital, donde “durante el último mes ha habido algunos inconvenientes en el servicio debido a que se está ejecutando una obra muy importante”.

De acuerdo a lo informado, dijo que se trata de “un pluvial que pasa justo por el frente del centro de distribución San Antonio”.

Indicó que es “una obra fundamental porque permitirá, cuando hay un evento de lluvias de magnitud, poder desaguar la zona”, de allí que sea fundamental su ejecución, en lo que precisamente “el Estado provincial está trabajando”.

Por tanto, se “está avanzando” en su desarrollo, pero al hacerlo es “por el medio de la calle”, motivo por el cual “van encontrando interferencias de distinto tipo”, mencionando entre las principales las cañerías que atraviesan el centro de distribución.

Entonces, a raíz de esto, agregó que desde “hace un mes hemos tenido que hacer intervenciones para permitir que se desarrolle la obra pluvial y nosotros hacer los cortes; y así volver a reubicar las cañerías”.

El gerente de Aguas de Formosa también declaró que esa fue la causa de que “se fuera perdiendo presión en la zona y puso de manifiesto la necesidad de algunos empalmes y correcciones en la red para que pudiera recuperarse más rápido. Entonces eso fue lo que ocasionó el inconveniente inicial”.

Finalmente, aseveró que una vez detectado el problema, se avanzó en “esta semana en una serie de trabajos en la malla principal que alimenta a todo el barrio Fray Salvador Gurrieri y también el 28 de Junio”.

Ello posibilitó “recuperar muchísimo más rápido el servicio cuando es necesario cortarlo por trabajos de infraestructura o porque hay un corte de energía eléctrica”, especificó.

Luego, al referirse a la actual época del año, es decir el comienzo de la etapa estival, insistió en la necesidad de cuidar el agua: “Se debe hacer un uso absolutamente responsable porque la capacidad de producción sigue siendo la misma y la ciudad de Formosa es muy extensa”.

En ese sentido, remarcó que desde Aguas de Formosa la responsabilidad de la empresa “es trabajar con lo que hace a la red y los usuarios, en cuanto a las instalaciones internas”.

Sobre el tema del servicio, también manifestó que “eventualmente, es inevitable que cuando haya corte de energía, el suministro de agua potable se vea afectado” y “es lo que más nos preocupa, dado que justo en el momento que mayor producción necesitamos, los cortes de energía nos obligan a producir menos a lo largo del día”.

Precisamente, “es allí donde estamos trabajando para tener una mayor agilidad en la recuperación de la prestación después de un corte, pero también vamos a necesitar que la gente cuide el agua”, completó en su mensaje dirigido a la población formoseña.



