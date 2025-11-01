Recuperaron una moto sustraída en el barrio 6 de Enero

• Lo llevaba un hombre que se dio a la fuga tras advertir la presencia policial

Efectivos del Comando Radioeléctrico Zona 8 recuperaron una motocicleta que inadaptados llevaron de la manzana 80, del barrio 6 de Enero de esta ciudad.

El procedimiento se concretó el sábado último alrededor de las 04:45 horas, cuando los policías realizaban tareas preventivas por la zona y fueron alertados por un requerimiento del ECO 911.

Al llegar frente a la manzana 79, los uniformados observaron que un hombre llevaba a su costado una moto de la marca Motomel Blitz de 110 cilindradas y al verse descubierto ingresó al patio de una vivienda, que tenía portones con sistema de seguridad.

Tras realizar las averiguaciones en el sector, los policías establecieron que la propietaria del rodado era una mujer de 40 años, quien reconoció la motocicleta como de su propiedad.

El procedimiento contó con la colaboración de los integrantes de la Comisaría Seccional Quinta y de la Policía Científica.

Una vez finalizadas las tareas en el lugar, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta, que fue remitida junto con las actuaciones a la Comisaría Quinta para la continuidad de las diligencias legales.



