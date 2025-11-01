La Policía detectó mercaderías sin aval aduanero por más de 40 millones de pesos

• Las intervenciones se realizaron durante tareas de control en los accesos Norte y Sur de la ciudad

Efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial secuestraron mercaderías de procedencia extranjera por un monto superior a los 40 millones de pesos en los principales accesos de la capital provincial.

El primer caso se registró en el Puesto de Control Acceso Sur, donde detuvieron la marcha de un camión de una conocida empresa de paqueterías y detectaron una carga sin aval aduanero, valuada en unos 30 millones de pesos.

El procedimiento se concretó el lunes último, alrededor de las 20:25 horas, cuando el personal controló un camión Mercedes Benz Actros 2045, conducido por un hombre de 47 años, domiciliado en Riachuelo, provincia de Corrientes, cuyo itinerario se extendía desde Clorinda hasta Resistencia.

Ante la necesidad de verificar la carga, se solicitó la presencia del personal de la Subcomisaría Puente Uriburu.

Entre los elementos secuestrados se encontraron cajas de whisky, cerveza Zero, cerveza skol, Múnich beer y ultra y parlante JBL, razón por la cual se comunicó del caso a la fiscal Federal, Dra. Marisa Vázquez, quien dispuso el secuestro de la mercadería.





Hallaron electrodomésticos ocultos entre materiales de construcción









El otro caso se concretó en el Acceso Norte y terminó con el secuestro de televisores y aires acondicionados con un valor superior a los 10 millones de pesos, ocultos entre materiales de construcción

El procedimiento tuvo lugar este martes, en el marco de un operativo intensivo en el que se verificó un camión Fiat con acoplado, que circulaba desde Clorinda hacia Formosa, cuyo conductor iba con un acompañante.

Al realizar el control físico de la carga, el personal policial detectó ocultas entre los materiales de construcción televisores y aires acondicionados sin aval aduanero ni ninguna otra documentación que respalde el traslado.

Por tal motivo, se solicitó la presencia de personal de la Subcomisaría Namqom; mientras que mediante la consulta a la fiscalía Federal en turno y con la presencia de testigos hábiles, se secuestró la carga.

Luego los integrantes de la Delegación de Policía Científica Distrito Cinco documentaron el procedimiento mediante registros fotográficos.



