El intendente Jofré habilitó la Casa del Trabajador Municipal con renovados servicios

En la tarde de este martes se realizó el corte de cinta de la renovada casa del Trabajador Municipal, que se habilita para estar al servicio de los y las trabajadoras municipales con una importante cantidad de servicios y prestaciones.

Lo hizo con de la secretaria de Acción Social, Lic. Paula Cattáneo quien está al frente de este importante servicio para la comuna capitalina. Acompañaron en la ceremonia, funcionarios, directores y trabajadores de la Municipalidad de Formosa.

La Casa del Trabajador Municipal está ubicada en Rivadavia 1335 y contará con las siguientes atenciones profesionales: Psicología infantil y para adultos; Psicopedagogía, nutrición, fonoaudiología, cardiología, odontología y asesoramiento legal.

Con relación a la flamante obra, el Ing. Jofré manifestó: "Esta nueva casa brindará apoyo social y profesional a los empleados y sus familias, ofreciendo servicios como salud, asistencia psicológica y nutricional, y otros beneficios. Estamos contentos en seguir mejorando el bienestar y la calidad de vida del personal municipal, reconociendo así su esfuerzo diario y su rol esencial para el funcionamiento de los servicios públicos de la ciudad".

"Aquí podrán venir los empleados de planta, monotributistas y cooperativistas, quienes recibirán contención real. A su vez, próximamente se inaugurará la guardería infantil que proporcionará un entorno seguro y de cuidado a los hijos de los trabajadores municipales, permitiéndoles trabajar y desarrollar sus actividades normalmente", cerró el Jefe comunal.

“Nuevo logro colectivo”

En la misma línea, la licenciada Cattáneo, destacó la creación de la nueva Casa del Trabajador Municipal, un espacio que -según afirmó- “viene a fortalecer el bienestar de quienes todos los días sostienen el funcionamiento de la ciudad desde cada área y cada tarea”.

En primer lugar, la funcionaria subrayó que la iniciativa forma parte de una línea de gestión que se viene consolidando con el paso del tiempo. “La Casa del Trabajador no apareció de un día para otro. Se fue construyendo a partir de lo que escuchamos en cada sector, de lo que las trabajadoras y los trabajadores fueron planteando desde su experiencia cotidiana. Ellos conocen la ciudad desde adentro, y cada sugerencia nos marcó un rumbo claro”, señaló.

Asimismo, Cattáneo explicó que el sentido del espacio se inscribe en una mirada profundamente humana del trabajo municipal y remarcó que “el intendente Jorge Jofré siempre recuerda que toda política tiene que llegar a una persona concreta. Yo lo digo de una manera simple: cada decisión tiene que servirle a alguien. Y esta casa hace eso. Responde a necesidades reales, de gente real, que sostiene la organización de la ciudad”, afirmó.

En ese marco, detalló que la Casa del Trabajador Municipal ofrece servicios gratuitos de nutrición, psicología, psicopedagogía, odontología, cardiología, fonoaudiología, asesoramiento legal y promoción de la salud, entre otros.

“Son herramientas pensadas para acompañar la vida laboral de manera integral. No reemplazan derechos, sino que los fortalecen, y permiten que cada equipo trabaje con más tranquilidad y más respaldo”, explicó la secretaria.

Conectado con esto, Cattáneo remarcó que la iniciativa surge del territorio y vuelve al territorio al destacar: “nada de lo que hacemos nace lejos de la gente. Esta casa refleja lo que cada área nos viene mostrando hace tiempo: que el acompañamiento tiene que ser simple, accesible y cercano. Y que la salud y el bienestar son parte del trabajo municipal”, expresó.

Además, subrayó el rol clave de la comunidad municipal en la construcción de esta política pública al dejar en claro que “las trabajadoras y los trabajadores saben cuándo hace falta reforzar una presencia, cuándo una familia necesita una orientación o cuándo un vecino busca acompañamiento. Esa mirada es indispensable. Y esta casa busca sostener a quienes sostienen”.

Por otra parte, anticipó que el nuevo espacio seguirá ampliando sus servicios: “No es un lugar estático. Va a crecer con el tiempo, como crecen todas las herramientas que nacen del trabajo conjunto. Lo que presentamos ahora es una base firme para profundizar una política de cuidado que se sienta en la vida diaria”.

Finalmente, Cattáneo aseguró que la Casa del Trabajador Municipal expresa una forma de gestión que fortalece la comunidad desde adentro y puso de relieve: “este espacio refuerza un vínculo de cuidado, responsabilidad y acompañamiento que es esencial para seguir avanzando. Cuando la comunidad municipal está fuerte, la ciudad entera avanza con más estabilidad y más confianza”.







