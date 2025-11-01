Intentó robar, amenazó de muerte a una mujer y terminó preso

También se secuestró un cuchillo y prendas de vestir utilizadas durante el ilícito

Integrantes de la Subcomisaría República Argentina aprehendieron a un joven de 18 años por un intento de robo a mano armada y amenazar de muerte a una mujer con un arma blanca, en el barrio Eva Perón de esta ciudad.

En la tarde del lunes, una comerciante de 19 años denunció el caso y se inició una causa judicial y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

De inmediato, la Policía desplegó un operativo para capturar al autor, que fue identificado gracias a cámaras de seguridad y los testimonios de vecinos.

El sujeto fue detenido en la vía pública cuando intentaba huir de los investigadores, quienes también secuestraron un arma blanca tipo carnicero y prendas de vestir utilizadas en el hecho.



