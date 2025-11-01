Nuevos aumentos de los combustibles sin previo aviso y bolsillos de los consumidores cada vez más afectados

La eliminación de controles obligatorios dejó a los precios atados exclusivamente a decisiones empresariales, que hoy responden a expectativas de mercado más que a variables locales y perceptibles para el consumidor-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, se produjo un nuevo aumento de los combustibles, los cuales, ya no tienen freno alguno, y con la desregulación de precios impuesto por el Gobierno Nacional, afectan gravemente la capacidad adquisitiva de los usuarios. La política de desregulación total del mercado de combustibles implementada por el gobierno de Javier Milei queda en evidencia en las calles, donde los aumentos se aplican sin previo aviso y, muchas veces, de manera consecutiva. Lo que para el Ejecutivo es “libre competencia”, para los consumidores se traduce en incertidumbre y pérdida de poder adquisitivo. En el relevamiento llevado a cabo en las estaciones de servicio de Formosa, los valores se encuentran hoy miércoles al mediodía, en estos puntos: * YPF nafta Súper a $ 1716 variación 2,94% ($49), la Infinia $1978 variación2,06% ($40), el Diésel 500 a $ 1740 variación 4,19% ($70), el Diésel Premium a $ 1909 variación -12,10% ($206). * En tanto las estaciones de servicios de AXION la nafta Súper a $ 1719 variación 4,24% ($70), la Quantium a $ 2089 variación 2,96% ($60), el gasoil Diésel a $ 1838 variación 3,03% ($54) y el Quantium Diesel a $ 2069 variación 4,02% ($80). * SHELL naftas Súper a $ 1773 variación 2,49% ($43), la V Power a $2091 variación 1,55% ($32), en tanto el Gasoil Común a $ 1799 variación 2,45% ($43) y el V-Power $ 1997 variación 1,22% ($24). Tomando los datos desde enero de 2024 hasta diciembre de 2025, el precio del combustible se incrementó en más de 110% en dos años, pero aún más llamativo es que, incluso en meses donde la inflación se desaceleró (según los datos oficiales), los combustibles continuaron subiendo por encima del promedio general. El impacto directo de la desregulación se observa también en la irregularidad mensual de los aumentos. Mientras en enero y julio de 2024 las subas fueron constantes pero moderadas, desde agosto en adelante se aceleraron, superaron los $1.300 en un solo mes y nunca volvieron a bajar. En 2025, el incremento mensual promedio fue del 4% al 5%, aún en un contexto de recesión económica y caída del consumo. La eliminación de controles obligatorios dejó a los precios atados exclusivamente a decisiones empresariales, que hoy responden a expectativas de mercado más que a variables locales y perceptibles para el público. Sin mecanismos de supervisión, los aumentos nocturnos se volvieron una práctica habitual. Asimismo, el encarecimiento constante del combustible no solo afecta al automovilista común, sino que impacta directamente en los costos logísticos, productivos y en la cadena de abastecimiento completa. Es uno de los factores que dificulta la baja de precios en góndola, presiona sobre tarifas y complica la recuperación de sectores que ya están en recesión. En este contexto, los automovilistas descubren los aumentos recién al ver los carteles, esto sintetiza el nuevo escenario: un mercado sin reglas, donde el precio puede cambiar en cualquier momento y donde el Estado Nacional se retiró deliberadamente de su rol regulador. A dos años de iniciada la gestión, los combustibles muestran una tendencia clara: aumentan por encima de los salarios, por encima de la inflación y sin señales de estabilización. Para millones de argentinos, el costo de la desregulación no es un concepto abstracto: está en cada ticket de la estación de servicio.Golpe al bolsillo: mísero aumento otorgó el Gobierno Nacional y cada vez hay más asalariados bajo la línea de pobreza: El Gobierno Nacional fijó por decreto el nuevo SMVM, el cual, lleva perdido un 35% de su poder de compra y será de $328.400 para el mes de noviembre. Esto implica un incremento de sólo 20,9% en el último año, frente a una inflación estimada en el período del 31,2% (considerando un 2,3% para noviembre). Así, el SMVM sigue perdiendo poder adquisitivo: en diciembre se ubicará 35,4% por debajo de la capacidad de compra de noviembre de 2023. Así quedó entonces el Salario Mínimo, Vital y Móvil para los próximos meses: * Noviembre 2025: $328.400, *Diciembre 2025: $334.800, * Enero 2026: $341.000, * Febrero 2026: $346.800, * Marzo 2026: $352.400, * Abril 2026: $357.800, * Mayo 2026: $363.000, * Junio 2026: $367.800, * Julio 2026: $372.400, * Agosto 2026: $376.600. De este modo, el Ejecutivo Nacional clausura la discusión salarial por los próximos nueve meses y los ingresos de los trabajadores continúan siendo el ancla del modelo económico del oficialismo.