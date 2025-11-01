Estudiantes de la Escuela de Turismo Municipal realizaron coloquios finales





En el Salón Cultural, los alumnos de la Escuela Municipal de Formación y Capacitación en Turismo, realizaron sus coloquios finales y presentaron los trabajos prácticos correspondientes al último tramo educativo de dicha capacitación.

Cabe recalcar que, la cursada tuvo una duración de cuatro meses para luego darle lugar esta instancia de examen con trabajo en campo para la posterior entrega del diploma a los egresados, quienes fortalecerán el perfil turístico de la ciudad.

En ese marco, la responsable del área, Lic. Cristina Salomón, expresó: "Estamos finalizando las clases muy conformes, y por ello los alumnos están presentando sus tareas finales aplicando todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación con los diversos profesionales calificados en la materia".

"Es importante resaltar que divulgar el turismo de una ciudad es crucial para su desarrollo económico, al atraer visitantes que generan ingresos y empleo en la provincia. A su vez, pueden disfrutar la cultura y el patrimonio local, recorriendo los atractivos únicos y fomentando la identidad formoseña con los nuevos guías. Como dijo el Intendente Ing. Jorge Jofré, queremos que todo ciudadano sea un gran anfitrión", agregó la funcionaria.



