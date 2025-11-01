El PAIPPA comercializará carne de chivitos formoseños





El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el médico veterinario Rubén Casco, anticipó que este viernes 5, desde las 6 de la mañana, se comercializará la exquisita carne de chivitos formoseños en la feria franca del Polideportivo del barrio capitalino La Paz, ubicado en Joaquín de Los Santos al 1200.

Según declaraciones recabadas por AGENFOR, se mantendrá el precio de $5000 el kilo.

“Este fin de semana ya el equipo técnico con el frigorífico móvil se dirigió a la localidad de El Chorro, donde en esa región del Departamento Ramón Lista y otros parajes, principalmente de El Potrillo, se está trabajando hace varios meses con la sanidad y en la organización de esas comunidades, ya que se van a traer los chivitos de excelente calidad de esa zona”, indicó.

Destacó que se viene trabajando “con un fuerte acompañamiento del Municipio, que siempre está colaborando en estas actividades”, por lo que “se emplazó el frigorífico móvil, con los técnicos y los veterinarios, fiscalizando todas las tareas, para que este viernes podamos llevar a cabo la feria paippera con las reses de los chivitos”.

En ese sentido, adelantó que esta acción se repetirá “también en vísperas de Navidad”, ya que “vamos a volver traer” la carne de chivitos desde el oeste.

En cuanto al costo, resaltó que “se mantendrá el precio de $5000 el kilo”, lo cual “es muy bueno”, teniendo en cuenta “las cuestiones económicas que estamos atravesando” por las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

No obstante, puso en valor que desde el Gobierno de Formosa se “sigue fortaleciendo” al sector productivo y la soberanía alimentaria, “apoyando para que el pequeño productor no sólo venda bien, sino que también las familias formoseñas puedan degustar un chivito local con la mejor calidad y a un precio accesible”.

En este punto, aludió al fuerte y sostenido accionar que se lleva adelante desde las instituciones, como el Ministerio de la Producción y Ambiente, el mismo PAIPPA, el CEDEVA, entre otros, en una tarea mancomunada con otros organismos como el INTA y el SENASA. “Hace mucho tiempo ya que en esa región del oeste formoseño se viene trabajando con la Cabaña Caprina, más las expos que hacemos, lo que ha permitido que el chivito tenga una muy buena calidad”, subrayó.

“La genética hace años que se trabaja y en la sanidad de las majadas, por ejemplo, en el tema de la brucelosis, previniendo, fortaleciendo y capacitando, posibilitando que hoy las familias puedan degustar un chivito de excelente calidad, apto bromatológicamente”, remarcó el funcionario.

Ello se complementará, como es habitual, con los demás productos de las ferias paipperas, como el verdeo, las frutas, las hortalizas y otros como huevos, miel, dulces, harina de maíz, etcétera.

Recordó que en la Capital hay tres puntos fijos de venta: el ya mencionado del Polideportivo, el de Padre Grotti N° 1040 (en el playón del PAIPPA) y, finalmente, el del Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

“Tenemos una muy buena producción y los productores están trabajando muy bien, no sólo nuestras ferias, sino también en la calidad de los productos que vienen al Plan Nutrir para los bolsones que son distribuidos a las familias vulnerables de la ciudad capital”, finalizó.



