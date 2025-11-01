Maria Nacif recibió su diploma de concejal electa del Modelo Formoseño
Maria Nacif, concejal electa de Ingeniero Juarez, al recibir su diploma de la junta electoral provincial, agradeció la oportunidad al pueblo de Ingeniero Juárez, que confió y la apoyó para puediese representarlos y al Intendente Rafael Nacif, y a todo el equipo político que explico integra.
“Aquí no hay personalismos, somos un grupo sólido, que va a ser respetar los derechos adquiridos a través de nuestro modelo formoseño acompañando a nuestro gobernador de la Provincia Dr Gildo Insfrán”, detalló.
“Hace más de veinte años no ocupaba la banca de concejal una mujer en Ingeniero Juárez, voy a ser también la voz de ellas, trabajando por la igualdad y la equidad, al igual que con los jóvenes, aprovechando la experiencia de quienes ya transitaron el camino”, agregó.
“Vengo de una familia que abrazo y sostiene como propósito el ayudar a los demás, a través de la política mi papa y a través de la enseñanza y la solidaridad mi mama Marita, de quien también tomo el ejemplo de fuerza, lucha, y por supuesto un gran corazón. Voy a trabajar pensando en Karin y Melanie, mis dos hijos, y en los los niños juarenses, que quieren crecer felices, con todas las posibilidades de progreso”, sostuvo.
“Debemos permanecer unidos, trabajando a la par, porque el objetivo de cuidar y prosperar a nuestro pueblo es más importante que todo y que todos. El interés tiene que girar en torno a un objetivo colectivo, y no en cuestiones personales”, determinó
“Tenemos proyectos, propósito, equipo, y las ganas de servir, para hacer de nuestra ciudad una más prospera, para todos”, concluyó Maria.