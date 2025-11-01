Formosa oficializó mediante carta su malestar con Nación por la discriminación en el comunicado de vacunas

El Gobierno de la Provincia de Formosa formalizó su malestar y rechazo frente a lo que calificó como un acto discriminatorio del Ministerio de Salud de la Nación, luego de que la provincia fuera excluida del comunicado institucional emitido por la cartera nacional respecto a la importancia de la vacunación.

La respuesta provincial quedó oficializada mediante una nota firmada por el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, y dirigida al titular de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones. En el documento, fechado el 1 de diciembre de 2025, el ministro expresa un “profundo malestar” ante la exclusión de Formosa de un pronunciamiento que fue suscripto por otras jurisdicciones del país.

“No hemos recibido ninguna comunicación oficial para adherir al comunicado”

En la carta, Gómez aclara que Formosa jamás fue consultada respecto de la firma del comunicado nacional, y remarca que de existir un requerimiento formal, la provincia hubiera respondido afirmativamente porque sostiene desde hace décadas una política ejemplar en materia de inmunización:

“Este Ministerio no ha recibido comunicación oficial alguna (…) para la suscripción del mencionado comunicado. De haber mediado tal requerimiento, hubiéramos ratificado expresamente nuestra postura histórica y presente a favor de las vacunas y de las estrategias de inmunización como herramienta central de la salud pública”.

Gómez subraya además que Formosa cumple estrictamente con el Calendario Nacional de Vacunación y ha sido “un firme defensor del esquema completo de vacunas”, recordando que en numerosas oportunidades se exigió al Estado nacional no eliminar vacunas del calendario y garantizar la provisión regular para niños, adolescentes y adultos.

Un hecho que vulnera el espíritu federal

Para el Gobierno de Formosa, la exclusión de la provincia de un documento de salud pública nacional quiebra el principio federal que debe regir en áreas tan sensibles como la prevención y la inmunización. En la misiva se expresa que esta situación se aparta de los principios del espíritu federal que debe primar en todo lo vinculado a la prevención y la protección de la población, así como del carácter federal que debe tener la comunicación oficial”.

En ese marco, el ministro solicita explicaciones formales y una rectificación pública que incorpore a Formosa dentro de las jurisdicciones firmantes.

No es un hecho aislado: dos años de políticas discriminatorias





Desde el Gobierno provincial remarcan que este episodio no constituye un caso aislado, sino que se suma a una serie de decisiones adoptadas por la administración nacional durante los dos años de gestión libertaria, que —aseguran— han tenido un sesgo abiertamente discriminatorio hacia Formosa.

Se mencionan, entre otros aspectos, recortes drásticos de fondos nacionales que impactaron en programas esenciales; la falta de inversión en infraestructura básica para garantizar derechos elementales a los habitantes de la provincia; ausencia de respuestas frente a reclamos por desabastecimiento de vacunas y exclusión de la provincia en espacios de debate federal, como ocurrió recientemente en la reunión de gobernadores donde Formosa y otros distritos fueron marginados de la discusión sobre el ajuste que hoy pesa mayoritariamente sobre los sectores más vulnerables.

Para el Gobierno formoseño, todas estas acciones “representan una quebradura deliberada del federalismo, que no solo perjudica a la gestión provincial sino que lesiona derechos del pueblo de Formosa”.

Reclamo firme y pedido de reparación

La carta firmada por Gómez concluye con el pedido formal de que el Ministerio de Salud de la Nación explique los motivos de la exclusión y repare el error mediante la correspondiente rectificación pública.

En un contexto nacional complejo y con fuertes tensiones entre Nación y provincias, Formosa sostiene que continuará defendiendo su histórico compromiso con la vacunación, la salud pública y los derechos de sus ciudadanos frente a cualquier intento de discriminación institucional.



