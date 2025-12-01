Jornada de Atención de la Mujer en el centro de salud “Dr. Héctor Pastor”





Un total de 50 vecinas recibieron atenciones y otros servicios completamente gratuitos.

El jueves 5 de diciembre se realizó una nueva Jornada de Atención a las Mujeres, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), que en esta oportunidad tuvo como sede al centro de salud "Dr. Héctor Pastor" del barrio Bernardino Rivadavia, mediante el intenso trabajo en conjunto del personal de salud.

Al referirse a la actividad, la directora del efector, la odontóloga Yamila Villagra, agradeció la visita del equipo enviado desde la cartera sanitaria provincial, coordinado por la Dirección de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel y la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, que desde hace tiempo viene llevando a cabo este accionar, recorriendo los hospitales y centros de salud de la Capital y del interior, dedicándose exclusivamente a la atención de las mujeres.

Detalló, que se concretaron atenciones a 50 pacientes, más otras prestaciones que hacen al cuidado integral de la salud femenina. Entre las mismas, mencionó que se hicieron un total de 21 ecografías entre obstétricas y ginecológicas, 15 toma de muestras para estudios de Papanicolaou (PAP) y 12 para test HPV.

También fueron colocados implantes subdérmicos, se hizo entrega de distintos métodos anticonceptivos y se ofreció consejería sobre planificación familiar, procreación responsable y otros temas. Todo, totalmente gratuito.

"La convocatoria fue muy numerosa, la comunidad mostró interés para acceder a estos espacios de prevención, diagnóstico temprano y promoción de la salud. La jornada se desarrolló de manera muy positiva, gracias a un equipo profesional comprometido y a la buena organización que agilizó la atención y garantizó un acompañamiento de calidad a las pacientes", aseguró Villagra.

Cabe mencionarse que este tipo de actividades, llevadas a cabo en conjunto desde el nivel central con los equipos locales, permiten atender y dar respuesta, en un solo día, a las vecinas que necesitan hacerse un control o acceder a otros servicios tocoginecológicos y obstétricos.

Para cerrar, la directora agradeció al gobernador Gildo Insfrán, como así también al ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, “por hacer posible que desde la salud pública se puedan acceder a estos servicios que son tan importantes y encima gratuitos”.

También, le agradeció por el apoyo, estimando que fue “lo que hizo posible que esta jornada pueda realizarse en nuestro centro de salud, reafirmando así el compromiso de dar una atención cercana, integral y de calidad para las mujeres y para toda la comunidad".



