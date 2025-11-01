La Senadora González aclaró que las obras para Formosa incluidas en el Presupuesto 2026 ya estaban contempladas en el proyecto votado en 2023

Asimismo, cuestionó el tratamiento irregular que se le está dando al documento.

En diálogo con AGENFOR, la senadora nacional por Formosa, María Teresa Gonzalez, aclaró que las obras para la provincia incluidas en el proyecto del Presupuesto 2026 ya estaban contempladas en el Presupuesto 2023 que, recordó, “fue el último votado por el Congreso de la Nación”.

A su vez, apuntó contra ciertos sectores partidarios y medios de comunicación que buscan instalar que fue una decisión política del Presidente incluir ciertas obras para Formosa en dicha normativa.

“Dicen que la Autovía Norte con el reemplazo del Puente Blanco estaría incluida en el presupuesto 2026 e iniciaría en marzo; y no solamente esta, sino a otras rutas, tanto la 95 como la 86, como la Autovía que nos une con Mansilla, estaban absolutamente incluidas en el presupuesto 2023”, indicó.

Y ratificó, con la intención de que “toda la ciudadanía de Formosa lo sepa”, que “todas las obras que figuran en el artículo del diario La Mañana, realizado por el director de Vialidad Nacional, el ingeniero Padilla, figuraban en el presupuesto 2023”.

En ese marco, la legisladora lamentó que “hace dos años estamos sin presupuesto” lo que consideró “fundamental” porque significa que “el Poder Ejecutivo nacional es el que direcciona las partidas presupuestarias a gusto y piacere”.

“El Presupuesto presentado por el Gobierno nacional fue tratado de una manera prácticamente exprés en la Cámara de Diputados con los consabidos reclamos del bloque de Unión por la Patria que, inclusive, tuvieron que prácticamente obligar a la Comisión de Presupuesto a invitar a los funcionarios de las respectivas áreas a que vinieran a dar explicaciones”, señaló.

Y aseveró que, por todos los medios, desde el Ejecutivo nacional “se trató que ese Presupuesto no se viera reflejado en una sesión como correspondía, ni discutido en sesión como lo reclamaba el bloque de Diputados de Unión por la Patria y otros bloques”.

Esto quiere decir, sostuvo González, que “al día de la fecha, Argentina se encuentra sin Presupuesto, en espera de la nueva conformación del Congreso que va a realizarse a partir del 10 de diciembre”.

“Con una nueva conformación de bloques, donde a partir de ahí nuevamente hay que conformar las comisiones, incluida la Comisión de Presupuesto, como otras necesarias y fundamentales para el tratamiento del Presupuesto y de nuevo dictaminar, ya que los dictámenes de mayoría y de minoría presentados en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados caen ahora para el 10 de diciembre”, explicó.

Entonces, profundizó, “no deja de ser una carta de buenas intenciones las que Vialidad Nacional enumera en este artículo” porque “durante todo este año, no solamente las obras estuvieron paralizadas, sino que además se adeudaba un sinnúmero de certificados a las diversas empresas que participan en ellas”.

“Sin lugar a dudas, como también lo aclara el representante de Vialidad Nacional, se han pagado algunos certificados adeudados y, en algunos tramos y en algunas obras las empresas, porque son varias, están reacondicionando los movimientos”, argumentó.

Y ratificó: “Pero, de ahí a afirmar y a decir que la Autovía Norte con el reemplazo del Puente Blanco estaría incluida en el presupuesto 2026 e iniciaría en marzo, hay un largo trecho”.

De esta manera, la Senadora fundamentó que, en primer lugar, “el Presupuesto no ha sido tratado en Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado de la Nación”; y, en su condición de miembro de la Comisión de Presupuestos de la Cámara alta y la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad de Urgencia del Senado, aseguró que “cada proyecto tiene que tener su partida presupuestaria y acompañarse con el desarrollo y el porcentaje del monto que va a ser designado anualmente a cada obra”.

“Es decir, que para que esto deje ser una mera carta de buenas intenciones es necesario lo básico y fundamental en cada obra de infraestructura, del tamaño y dimensión de las que estamos hablando: el monto, el tiempo de ejecución, ya que son obras de gran magnitud, por lo tanto, la mayoría incluida, la Autovía Norte, conlleva más de un año de ejecución”, esbozó.

Por lo tanto, insistió, “estamos en presencia de obras plurianuales y el Presupuesto tiene que reflejar las distintas partidas presupuestarias que va a conllevar esa obra con sus respectivos porcentajes, año a año”.

En el artículo al que refiere González también se sostiene que “la Autovía que nosotros teníamos proyectada a la ciudad de Clorinda, que sería extremadamente necesaria, ya que nos une con la República del Paraguay, no se estaría construyendo, pero que sí están en carpeta varios proyectos de arreglo, de mejoramiento con pavimentación caliente, con pavimentación en frío, con recapamientos”.

“Pero en ningún momento de todo el artículo hablamos de tiempo de ejecución, hablamos de monto de obra y, por sobre todas las cosas, de tiempo de finalización. Y estos son conceptos que absolutamente deben y tienen que figurar para aseverar y hacer una afirmación de estas características” reprochó.

DNU 461/25

En esa línea, la Legisladora recordó que este año también el Ejecutivo nacional firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°461/2025 en el que propuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y, durante esa sesión, “tuve la participación en la explicación, diagnóstico y estado de rutas nacionales de toda la provincia de Formosa”.

“Y efectivamente esas rutas nacionales son las que están puestas aquí, en este informe que da el Director Nacional de Vialidad, pero está faltando algo fundamental para concretar estas obras, este informe debería haber estado acompañado, no solamente del plazo sino también el tiempo de ejecución y el monto que conlleva cada una de ellas. Es así como nosotros podríamos aseverar que las obras se iniciarían en marzo”, consideró.

Y, reiteró que, en el Presupuesto 2023, están plasmadas “con sus respectivos montos y tiempos” y que “algunos tramos ya se encuentran en un estado de avance de un 80%, de un 70%, en otro caso de un 5% para terminarlo, es decir, en presencia precisamente de obras que ya venían desarrollándose en la provincia de Formosa y que para permitir la ejecución activa de las mismas tiene que estar el presupuesto aprobado”.

“Y el presupuesto aprobado significa previamente consensuar los tiempos y también el desembolso, porque no es lo mismo que el primer año, es decir, que el 2026 tenga un porcentaje del 5 o del 7% de inversión y patear el resto del porcentaje, es decir, un 43 o un 38% para los años subsiguientes”, resaltó.

Y concluyó: “Es fundamental, por sobre todas las cosas, que los ciudadanos sepan que los proyectos y el Presupuesto tienen todo un trabajo paralelo en el que se estudian, se consensuan y se priorizan las necesidades del pueblo formoseño”.



