El amigo que cuida nuestra salud y alivia dolores

Era muy chico aún cuando supe de la existencia de los médicos, que hoy celebran su día, cuando mi madre me llevó al consultorio del doctor Karanowich, sobre la 25 de Mayo, entre Padre Patiño y Deán Funes, junto a la que fuese casa de los hermanos Fernández Bedoya. Antes, en Comandante Fontana- donde crecí hasta los 5 años y donde nació Pedro Canesín, mi amigo médico quien recibe hoy una medalla por sus 30 años de profesión-ya había oído hablar del doctor Montag y también Romano, este último de Gendarmería Nacional.

Siempre supe que al momento de algún dolor, nos llevaban al médico y ya entrado en razón se hizo carne esa mezcla de respeto, admiración y necesidad del doctor de la familia.

Cuando comenzamos a hablar con mis padres acerca de la natalidad, supe que vine al mundo en el Sanatorio Pasteur, junto a la jefatura de Policía, ayudado por quien luego sería el primer gobernador constitucional, doctor Luis Gutnisky y ya con casi seis años al atragantarme con un caramelo de leche “Cremalín”, fue el doctor Ricardo Cosentino, vecino nuestro sobre la calle Rivadavia, casi 25 de Mayo, quien con un certero golpe en la espalda calmó la desesperación familiar y el ahogo personal.

Ya crecido, fui cuidado en mi salud por Pablo Caulier, un ser humano excepcional quien antes de consagrarse como cirujano fue pediatra.

Ya mayor, fue Carlitos Candia quien atendía los pesares familiares lo mismo que el doctor Arístides Paulina y Luis M. Codda que vivían sobre la Irigoyen, entre Mitre y Padre Patiño.

Hasta que en cierta ocasión, frente a un grave cuadro de mi padre, “Espinaca” Espíndola me sugirió que lo viese a un médico joven que había hecho su residencia en el Hospital Español y comenzaba a destacarse.

Se trataba de Pedrito Canesín, a quien conocí cuando tenía cinco años yo y él cuatro, cuando sus padres compraban en el almacén de mi padre y tíos en Padre Patiño 956.

Lo encontré en las viejas instalaciones de la sociedad Rural, sobre la avenida Gutnisky, cargando un camión con vacas, de su padre. No dudó un instante y tras el diagnóstico él mismo se encargó de preparar los remedios en la botica de “Palillo” Romero, aliviando el agudo cuadro de don Urbieta.

La delicada salud de papá me llevaron también a ser reconocido con otro tipo excepcional como Patricio Kelly y Carlitos Candia, quien fue quien le escribió para que atendiera a papá el director del Hospital de Gastroenterología “Doctor Carlos Bonorino Udaondo” donde lo operó el cordial Francisco León Kessner

Años después,

Carlitos redactó la carta que permitió que en el Hospital Italiano aliviara mis hipertensiones y miedos causados por la inundación de 1983 el doctor Mario Cámera.

Y en todos estos años, Calesín se convirtió en una suerte de paño de lágrimas para mi familia y las de tantos conocidos y amigos ya que siempre fue consecuente con su afecto y solidaridad, no dilatando un segundo para acudir al llamado frente a las emergencias.

Penosamente, y de improviso, Pedro nos dejó en este noviembre de 2025.

Gracias a él también fue posible recurrir a un cirujano sencillo y mayúsculo como Rubén Rodríguez o “Negrín” Fernández Patri , el “Negro” Escobar y Pablo Caulier a quienes se suma un ser entrañable como Andino Aveiro quien fue el encargado de “traer a este mundo” a mis cuatro hijos.

No es fácil ser amigo de los médicos.

Pero no solamente hay que ser pacientes sino también amigos de todos ellos.

A veces es un arma de doble filo porque por ser amigos no se les dá demasiada importancia a las advertencias, sobre todo en el caso de las comidas copiosas y las bebidas que las acompañan.

Sin embargo, el reconocimiento de la amistad exige una mayor cuota de respeto aún que la de la relación médico-paciente.

De allí que en esta jornada me haya atrevido a recordarlos porque seguramente hay otros como que también guardan gratitud para sus médicos y nunca se lo hicieron saber.

Y seguramente que se sentirán gratificados cuando lo hagan ya que agrada al espíritu saber que se ha sido útil, que se ha sido eficiente, que se ha cumplido con un juramento a cabalidad.

En los pueblos del interior, los médicos son verdaderos dioses.

La gente humilde que no tiene dinero, los recompensa con algún ave de corral, un chivito o verduras y hortalizas de la casa.

Es cierto que no todos están iluminados como para sensibilizarse ante cada caso que enfrentan. Pero la mayoría, por lo menos en Formosa, sabe que se los necesita y al igual que en el caso de los curas nunca terminan de responderte si ellos también le temen a la muerte o no.

Una profesión noble que ha dejado tantos apellidos ilustres entre los que están Maradona, Kaller, Malamoud, González Lelong, González Vera, Aquino, Valiente, Díaz Roig , Juan Aráuz y tantos otros que han quedado grabados en el alma de los formoseños.

En esta otra etapa de vida, cercano a los 80 años, se sumaron a esta historia de salud personal los doctores Lito Cambra, Laprovitta, Alfredo Romano, Ramiro Millán- quien hace 23 años me trata de una patología específica-junto con Urday, Wirz y Luco, apreciados urólogos del Hospital de Alta Complejidad junto a Federico Losco y Daniel Santos, oncourólogo y cardiólogo del Instituto Fleming así como Pablo Company, del HAC.

En la nómina aparecen nuevo médicos como Daniela Mongelós , inte4grante dela renovada pléyade de profesionales que contribuyen al mejoramiento y alivio de los malestares, dolores y pesares de quienes en este 3 de diciembre les expresamos nuestra gratitud