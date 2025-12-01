La Secretaría de la Mujer desarrolló capacitación sobre la Ley Micaela en Laguna Blanca

En el marco de las acciones de Gobierno de la provincia de Formosa, conducido por el gobernador Gildo Insfrán, la Secretaría de la Mujer, en articulación con la Municipalidad de Laguna Blanca, llevó a cabo una capacitación sobre perspectiva de género, violencia por razones de género y herramientas para la prevención.

En ese sentido, se contó con las presencias de la secretaria de la Mujer, la licenciada Patricia Hermosilla; el intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos; la presidenta del Concejo Deliberante de la localidad, Marisol Insfrán; y el acompañamiento del rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole; el director del Hospital de Laguna Blanca, el doctor Juan Carlos Fiore; la jueza de Paz y Menor Cuantía, la doctora Paola Meneghini; así como autoridades de la Delegación Zonal de Educación y de la Policía Provincial.

Participaron de la jornada agentes del Municipio y de las áreas de educación y salud, como además de la Policía y estudiantes de Nivel Secundario y Universitario.

“La jerarquización de la cuestión de la perspectiva de género y la prevención de las violencias, a partir de su incorporación en la nueva Constitución Provincial, significa, además de capacitar y concientizar, impulsar iniciativas para la prevención y reafirmar nuestro compromiso con las mujeres, diversidades y las familias”, se resaltó desde la Secretaría de la Mujer, que es el organismo clave que implementa la Ley Micaela (Ley 27.499), una normativa nacional que exige la capacitación obligatoria en género y violencia para todo el personal de los tres Poderes del Estado.

A tal efecto es que continúa trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y otros organismos provinciales para sensibilizar, prevenir y erradicar la violencia de género, con actividades y talleres en distintas localidades y reparticiones, teniendo en cuenta que “construir comunidades sin violencias es una tarea que nos involucra a todos y todas”.



