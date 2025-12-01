En SAF también se comercializaron los chivitos formoseños

Así como en la feria que realizó este viernes 5 el Instituto PAIPPA, resultó un éxito total la comercialización de chivitos formoseños en Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF).

Ivonne Arce, integrante del equipo técnico de SAF, comentó que “en esta jornada del sábado comercializamos chivitos paipperos a $5000 el kilo”, precisando que “contamos con unas 119 reses, alrededor de 750 kilos de este producto que es tan esperado y que genera una marcada expectativa, ya que desde muy temprano hubo mucha gente esperando para poder realizar sus compras”.

Destacó que de esta manera “reforzamos este trabajo que se viene haciendo en conjunto con el Instituto PAIPPA”, resaltando la “exitosa comercialización” que se dio este viernes en la feria franca del Polideportivo del barrio capitalino La Paz.

A su vez, puso de relieve que “este año se ha sostenido el precio de $5000 el kilo”, beneficiando directamente “a los productores del oeste”, dado que “son quienes se encargan de producir este producto”, por lo que “toda la ganancia va dirigida directamente a ellos, en el marco de un trabajo que concreta el PAIPPA, que es ir a abonar por cada uno de estos chivitos”.

Además, Arce adelantó que ya se trabaja con miras al 23 de diciembre, para la tradicional feria especial por Navidad. “La próxima llegada de los chivitos será para ese día”, en la previa de esta significativa fecha, apuntó.



