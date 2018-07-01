La Policía secuestró tres automóviles

• Fueron los resultados de diferentes intervenciones

Integrantes de la fuerza provincial secuestraron un Chevrolet Cruze, un Chevrolet Sonic y una Ford Ranger todos involucrados en dos causas judiciales, con intervención de la Justicia provincial.

La primera intervención fue cuando personal de la brigada investigativa del Distrito Cinco realizaban averiguaciones en el marco de una causa judicial por “Estafa”.

Durante esa actividad, establecieron que el Chevrolet Sonic involucrado en la causa estaba en un local de compra y venta de automóviles ubicados en las calles Somacal y Maradona.

Luego el miércoles último, alrededor de las 09:15 horas, los policías lo secuestraron y determinaron que había sido entregado por otra persona como parte de pago para adquirir una camioneta Ford Ranger, maniobra que perjudicó al propietario de la concesionaria, quien radicó la denuncia.

Después el personal policial realizó un segundo relevamiento, localizó y secuestró la camioneta Ford Ranger, en la intersección de avenida De Los Constituyentes y Quiñónez.

Por último, la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno tomó conocimiento el propietario entregó su Chevrolet Cruze para su reparación y el mecánico no lo devolvió.

De inmediato los investigadores iniciaron las averiguaciones y recuperaron el vehículo, que estaba en un taller ubicado en el barrio San Juan Bautista.

Los rodados secuestrados quedaron estacionados en las dependencias y se contó con la colaboración del personal de Policía Científica para documentar los procedimientos.