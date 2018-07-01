Detuvieron a un hombre y secuestraron marihuana

• También aprehendieron a una mujer y hallaron más estupefacientes durante un allanamiento

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a un hombre en el barrio Bernardino Rivadavia por intentar descartar una mochila con más de dos kilos de marihuana.

La investigación derivó en un allanamiento en El Porvenir, donde arrestaron a una mujer y secuestraron seis envoltorios de marihuana, entre otros elementos vinculados a la causa.

El procedimiento se inició alrededor de las 16:30 horas del martes último, cuando el personal antinarcóticos realizaba tareas investigativas e identificación de personas en inmediaciones al sector conocido como “Doña Lola”.

Allí detectaron que un hombre circulaba a gran velocidad a bordo de una Yamaha YBR y al intentar escapar realizó maniobras evasivas, perdió el control de la moto, se despojó de una mochila, siguió su improvisado escape a pie y terminó reducido.

Al verificar el contenido del bolso, se hallaron dos bolsas con varios gramos de marihuana, aptas para la fabricación de más de seis mil dosis y una balanza.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina, quien direccionó las actuaciones.

En la continuidad de la investigación, los policías reunieron elementos de prueba que fueron puestas a conocimiento del magistrado, quien ordenó el allanamiento en el barrio El Porvenir.

El mandato judicial se concretó el miércoles último y estuvo a cargo de los integrantes de la Dirección General Drogas Peligrosas, con la colaboración de la Policía Científica.

Allí se detuvo a una mujer y se secuestró un picador metálico con restos de estupefacientes, envoltorios de marihuana, plantines, cigarrillos de fabricación casera y dinero, entre otros elementos de interés para la causa.

En ambas intervenciones, los detenidos y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).











