Recuperaron una trafic en un rápido y amplio despliegue

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron una trafic Furgón Iveco, perteneciente a una empresa de paquetería, que fue robada de la calle José María Uriburu y 9 de julio en pleno barrio Centro de esta ciudad.

Alrededor de las 5:15 horas de este jueves, el conductor alertó a los uniformados que estacionó el vehículo con la llave de encendido colocada y sin sistemas de seguridad.

Minutos después se percató que un hombre se apoderó del rodado y se dio a la fuga, pese a ponerse al frente para impedir su marcha.

El damnificado comentó que dentro de la trafic había varios objetos de valor, entre ellos

un teléfono celular, una billetera con documentaciones, dinero y prendas de vestir.

En forma inmediata, se alertó de la situación a todos los móviles policiales y los puestos de control de acceso a la ciudad y se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de esta ciudad.

Luego, minutos antes de las 6:40 horas, los policías de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales hallaron la trafic abandonada a la altura de la calle Fortín Yunká e Hipólito Yrigoyen, del barrio Don Bosco.

El hallazgo fue documentado por personal de la Dirección de Policía Científica, que realizó el levantamiento de muestras para los análisis; mientras que el vehículo fue trasladado hasta la dependencia y la investigación sigue para detener al autor del robo, que ya está identificado y sería inminente su aprehensión en las próximas horas.