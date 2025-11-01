La Policía identificó el cuerpo hallado en el barrio Procrear: Pertenece a la joven Xiomara Luciana Portillo

Efectivos de la fuerza provincial confirmaron que el cuerpo hallado, en un descampado del Lote 106 del barrio Procrear el día miércoles pasado, pertenece a la joven Xiomara Luciana Portillo quien era intensamente buscada.

Este lunes el Comisario General Nicolino Arias, Jefe del Departamento Informaciones Policiales, el Comisario Mayor Jorge Alejandro David, Jefe de la Dirección General de Policía Científica y el Comisario Inspector Héctor Candia, Jefe de la División Delitos Complejos dependiente del Departamento Informaciones Policiales, brindaron una conferencia de prensa en el salón de reuniones de la Jefatura de Policía.

Primeramente Arias manifestó, que tras haberse tomado conocimiento por la denuncia de la madre de la menor, la policía desplegó un amplio operativo de búsqueda con intervención de la Justicia provincial, alertándose del pedido a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SICOF), y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de Argentina (SIFEBU).

Por su parte el Jefe de la Policía Científica, refirió que respecto al cuerpo encontrado en un descampado del barrio Procrear, los efectivos que acudieron, preservaron el lugar, a fin de evitar la contaminación de la escena del hallazgo, y se puso a conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes.

Luego, el día viernes a través de una cadena de custodia, la Policía Científica accedió al dígito pulgar de la mano derecha del cuerpo hallado, por lo que se trabajó de manera sistemática y metódica, realizándose un proceso homologado por protocolo para la impresión digital.

Después de varios días de trabajo, se logró la impresión nítida del pulgar, el cual verificado en el Sistema SIBIOS MBIS (Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad) arrojó la identidad de Xiomara Luciana Portillo.

El resultado inmediatamente fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción N° 4 a cargo del Dr. Marcelo Picabea, la Jueza de Menores Dra, Silvana Jarsinsky, y las fiscales Natalia Tafetani y Julieta Alucín.

Ante lo mencionado el Juez Picabea direccionó las actuaciones judiciales, disponiendo el inicio de una causa judicial caratulada como “Homicidio”.

Por su parte Candia refirió que, en el marco investigativo secuestraron las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad, se realizaron once allanamientos en esta ciudad, una en el interior y dos requisas vehiculares.

También se retuvo a un menor y se detuvo a un hombre, quienes se hallan a disposición de la Justicia provincial.



