La Defensoría del Pueblo advirtió que el nuevo esquema de subsidios nacional para la energía eléctrica es “perjudicial”

En diálogo con AGENFOR, el secretario letrado de la Defensoría del Pueblo, doctor José García, explicó detalladamente el nuevo esquema de subsidios nacional para la energía eléctrica que perjudicará a 140 mil familias y dijo que tomaron conocimiento del mismo luego de una resolución emitida por la Secretaría de Energía de la Nación.

En ese sentido, indicó que se da por una supuesta “audiencia pública” en la que el organismo nacional pone a consideración de las personas a través de formularios web habilitados y cuestionó que sea “una consulta meramente formal”.

“Porque si uno entra a la página web de la Secretaría de Energía, donde está consulta pública, subsidios, va a ver que hay tres casilleros mínimos. Uno dice texto de la norma sobre lo que usted quiere realizar, o sea, sugiere un cambio; el cambio que usted sugiere es el segundo casillero, y el tercero es fundamento, que te dan cuatro renglones para que desarrollar”, detalló.

Y consideró que dicha consulta es “una burla para el usuario” por lo que, “nosotros, que estamos hace mucho tiempo en esto, vamos a hacer otra presentación al respecto, ya que nos resulta acotado el sistema y la posibilidad de dar una opinión sobre el tema”.

“En Formosa este esquema de subsidios establece en los meses de invierno la mayor cantidad de subsidios, y en verano, sin embargo, se acortan los subsidios, o sea, contrario al clima nuestro”, reprochó.

Y lamentó que “está hecho con una mirada en las provincias centrales” por ello, reiteró, realizarán un planteo sobre este nuevo esquema de quita de subsidios que, a su vez, apuntó, “es presentado como un beneficio para la gente” pero tiene “muchos requisitos estrictos”.

García, entonces, precisó que los hogares con subsidios son los que van a superar los 3.641.000 pesos de ingresos y “la gente cree que muchos ingresamos en esa escala” pero, advirtió, “mirando los requisitos que hay, son muy estrictos, más de la mitad ya nos vamos a ingresar a estos subsidios”.

“Y de los que ingresan, si se quieren, van a tener una cantidad ínfima de subsidios, por cuanto la categoría N2, que era la más subsidiada, hasta este momento, tenía 350 kilowatts hora por mes subsidiados; y la categoría N3, que eran ingresos medios, hasta la hora que correspondería más o menos a esta franja, tenía los 250 kilowatts hora subsidiados”, explicó.

Y ahondó: “Ahora se subsidia el 50% de 350 kilowatts para todos los que están incluidos en subsidios, que antes estaban incluido todos en las dos categorías de medios y menor ingreso”.

Es decir, ratificó el referente de la Defensoría, que “se reduce el subsidio” con “el pretexto de una focalización y que el subsidio va a ir a quien lo necesita” aunque, remarcó, “lo que se hace en realidad es que cerca de siete millones y medios de hogares argentinos dejen de tener subsidio” en un contexto “de recesión económica a nivel nacional”.

“Creo que ya toda la gente tiene claro que este tipo de política de quita del subsidio y aumento de tarifa, que también se viene un nuevo incremento de tarifa de energía, es un esquema que está armado desde el Gobierno nacional, que obedece el dictado del Fondo Monetario Internacional (FMI), de Estados Unidos, que le dicen dolaricen las tarifas”, aseveró.

El acceso limitado

En otro orden, García ahondó en que la nueva formativa se basará con los usuarios inscriptos en el Registro de Acceso a los Servicios de Energía (RASE), y estimó que se deberán actualizar datos como cambios en los ingresos u otras cuestiones que pudieron variar a través del tiempo.

“La persona que tenga más de dos propiedades o que tenga un automóvil de una edad determinada ya no va a poder acceder al subsidio, se hace cruzamiento de datos; o si hay varias familias viviendo en el mismo inmueble, por una cuestión económica y de crisis habitacional, superan el monto de ingreso, automáticamente se quedan sin subsidio”, aclaró.

“Por eso nosotros no vemos la focalización”, insistió y opinó que este nuevo esquema “es muy perjudicial”, sobre todo, “en un contexto de recesión económica del país, que se pidan este tipo de medidas, que van en contra de los intereses económicos de los usuarios y consumidores”.

“Y que por la Constitución tienen que estar protegidos por el Estado nacional, que es el que pide este tipo de medidas totalmente contraproducentes, va a golpear nuevamente los ingresos de la gente por cuanto el salario, va a decaer, con lo cual viene de la mano con la caída del consumo, que es lo que se está dando en este momento”, cerró.



