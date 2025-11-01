La Municipalidad se emplazó en diversos sectores de la ciudad con limpieza y desobtrucción de desagües

Desde tempranas horas del lunes la Municipalidad, trabajó activamente en diferentes sectores para mitigar efectos de la lluvia caída, mediante el cual se inspeccionaron los desagües en sectores comprometidos de la ciudad para verificar que el líquido circule sin obstáculos.

El operativo consistió precisamente en la limpieza de sumideros y el levantamiento de escombros y residuos no convencionales, iniciando las cuadrillas su recorrido en Av. González Lelong y Av. 9 de Julio, pasando a lo largo de la Av. Néstor Kirchner hasta su intersección con la Av. Gendarmería Nacional, para luego retornar y continuar la tarea sobre la Av. 28 de Junio.

Otro equipo hizo lo propio a lo largo de la Av. Néstor Kirchner, desde la Av. Gendarmería Nacional hasta la Calle 24 de La Nueva Formosa. Paralelamente, los trabajos para el retiro de escombros y recolección de residuos no convencionales se concretó en los barrios Don Bosco, Virgen del Pilar, Obrero, Independencia, Fontana y Covifol.

Por su lado, la limpieza de drenajes pluviales a través del cuneteo mecánico tuvo lugar en los barrios Juan Pablo II y Juan D. Perón, en este último sobre el canal revestido, sumando además el cuneteo manual en zanjas del sector, al igual que en el B° República Argentina, específicamente en cunetas y alcantarillas del conglomerado.







