Fallas del sistema eléctrico nacional provocaron graves perturbaciones en el NEA y NOA

Este sábado 29 de noviembre, se produjo un Colapso de Tensión en el Sistema Interconectado Nacional que provocó cortes de energía en las Provincias del NEA y NOA. En el caso de Formosa, se vio gravemente afectado el Interior Provincial, en tanto, en la Ciudad Capital, en algunos barrios se sintieron fallas, lo que afectó también al servicio de agua potable-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, una falla en el Sistema Interconectado Nacional dejó sin luz a varias provincias y obligó a operar de emergencia a estaciones transformadoras del norte argentino. El colapso de tensión en el Sistema Interconectado Nacional ocurrió este sábado por la tarde provocando cortes de energía en distintas provincias del NEA y NOA. “Se trató de una falla originada en el sistema troncal nacional y las distribuidoras actuaron para contener el impacto y normalizar el servicio cuanto antes”. El corte se produjo en un contexto de alta demanda y con antecedentes recientes de fallas en distintos puntos del Sistema Interconectado. Las estaciones afectadas son nodos estratégicos para el abastecimiento regional y su salida de servicio genera interrupciones en cadena. Las autoridades recomendaron mantener desconectados los equipos sensibles hasta que la red opere con parámetros normales. Desde el Organismo de la Constitución, se Intimó a la Presidenta de CAMMESA y actual Secretaria de Energía de Nación, Lic. María Carmen Tettamanti, priorice soluciones urgentes y estructurales para evitar que esta crisis energética se profundice aún más y termine perjudicando gravemente a los usuarios residenciales y comerciales. El Ombudsman Provincial, afirmó que con los cortes de energía el que pierde siempre es el usuario y por ello, cuestionó la gestión del Gobierno Nacional por la falta de previsión y coordinación en el área energética, remarcando que las decisiones tomadas en los últimos 11 meses han sido absolutamente ineficaces para evitar esta situación crítica, en las áreas de generación y transporte que son de su responsabilidad exclusiva. Hemos alertado que se avecina un verano con predicciones climáticas de mucho calor, lo que generará más demanda de energía, sin embargo, el Estado Nacional no ha invertido en las obras necesarias. Por otro lado, el Funcionario Provincial, agregó que, el uso masivo del aire acondicionado, ventiladores y otros equipos de refrigeración, explica un tercio de la demanda en los picos de verano y el estrés de la red tras días de temperaturas extremas. El sistema eléctrico de la Argentina se enfrenta nuevamente a un escenario de alta vulnerabilidad ante la llegada de la temporada estival, en particular cuando las temperaturas extremas disparan la demanda de potencia. El escenario más temido por las distribuidoras y para lo cual preparan sus equipos desde hace meses es el que presenta el "efecto aire acondicionado" por la presión que ejerce sobre el sistema. Es que el factor crítico que tensiona la red es el uso masivo de sistemas de refrigeración, al punto que, en las semanas más calurosas del verano, el consumo derivado de los aires acondicionados llega a explicar un tercio del total de la demanda eléctrica de país. Esta situación se agrava durante las olas de calor extremo. No solo se produce un salto en la demanda pico, sino que existe un riesgo técnico acumulativo: técnicamente se estima que, tras cuatro días consecutivos con temperaturas por encima de los 35 grados, la red eléctrica comienza a sufrir un estrés estructural que la vuelve significativamente más vulnerable a daños, fallas y, consecuentemente, a los cortes de luz. Esta fragilidad del sistema se verifica en los récords históricos de consumo que se baten año tras año durante las olas de calor. Por ejemplo, en febrero de 2025, la Argentina superó la marca máxima de demanda con un pico que alcanzó los 30.240 Mw a nivel nacional, superando el récord anterior de 29.653 Mw registrado en febrero de 2024. En este contexto, CAMMESA advirtió que, Argentina sufriría apagones en este verano y la situación podría extenderse para 2026 y 2027. La entidad estima que faltarán alrededor de 2.500 MW para cubrir el pico de consumo de verano que se espera de 30.700 MW. Por ende, dada la oferta limitada de los países vecinos y la indisponibilidad de Atucha I, hace que la oferta máxima posible alcance los 28.751 MW y de allí que falten de 2.500 MW para cubrir el pico de 30.700 MW que se espera. Al día de no hay licitación de nueva potencia térmica, ni obras de transmisión, por otro lado, una obra de magnitud importante desde su licitación hasta su puesta en marcha al menos 2 años, señalaron desde CAMMESA.