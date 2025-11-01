Día Mundial de la Lucha contra el VIH: Acción Social Municipal realizó jornada preventiva





La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Formosa, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, quese conmemora cada 1 de diciembre, llevó a cabo el evento "Festivóley" en el Polideportivo Municipal del barrio Simón Bolívar.

El evento contó con la participación de 8 equipos de vóley de alto nivel, que se enfrentaron en un torneo emocionante y divertido. Además, el Equipo Interdisciplinario de la Secretaría de Acción Social realizó testeos de VIH seguros, confidenciales y gratuitos, con el objetivo de promover la prevención y la detección temprana.

La jornada estuvo amenizada por un DJ e incluyó sorteos y actividades recreativas para todos los asistentes. Desde el área comunal remarcaron que el evento fue un éxito, con una gran participación de la comunidad y un ambiente festivo y solidario.

Cabe destacar que la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, y el intendente Jorge Jofré, a través de esta iniciativa, reafirman su compromiso con la lucha contra el VIH/SIDA y la promoción de la salud y el bienestar de la comunidad.



