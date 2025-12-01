La Expo Lectura en Comunidad en la EPEP N° 124 tuvo destacados trabajos del Nivel Primario





Este jueves 4, la EPEP N° 124 “Coronel Luis Jorge Fontana”, ubicada en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Pantaleón Gómez de la ciudad capital, recibió en sus instalaciones a la Expo Lectura en Comunidad, una acción enmarcada en el Modelo Formoseño a través del Ministerio de Cultura y Educación, que está dentro del calendario escolar.

Desde la Dirección de Nivel Primario y la Delegación Zonal de Formosa se invitó a participar del evento que tuvo su apertura a las 16 horas, donde estuvo presente el subsecretario de Educación, el profesor Luis Ramírez Méndez.

Esta actividad también se lleva a cabo en el interior provincial por medio de las Delegaciones Zonales.

En esta jornada, puntualmente, indicó el funcionario que se reunió a los alumnos de la EPEP N° 124 y de otras instituciones capitalinas, quienes expusieron sus trabajos en el área de Lengua, donde los contenidos que se pusieron en práctica fueron “la producción de textos, así como la redacción e interpretación textual”.

Esto, resaltó, en “en base a una planificación anual, donde están previstos qué textos se trabajarán según los grados”, para después seleccionarse a un grupo de alumnos para que participen de este encuentro, con el cual se buscó “enriquecer la lectura, la producción escrita y oral”.

A la vez que también poner en valor “el trabajo que ellos hicieron”, acentuó Ramírez Méndez, en una jornada que fue acompañada, además de los directivos y docentes, por las familias orgullosas de los trabajos que presentaron sus hijos. En definitiva, la concurrencia a la escuela sede “fue masiva”.

Por su parte, la directora de la EPEP N° 2 Sarmiento, Gloria Cupayolo, resaltó que la Expo “Lectura en Comunidad” fue un encuentro organizado desde el Ministerio de Cultura y Educación que “les impactó mucho a los alumnos y les gustó a las familias que se sumaron con gusto”. “Allí se expusieron trabajos del área de Lengua, pero que también estaban interrelacionados con otras áreas como Plástica, Música, Educación Física”, declaró y agregó que “los niños quedaron encantados con esta actividad”.

Con ella se lograron “hermosas producciones”, y, en el caso de esta escuela primaria, detalló que elaboraron “su propio librito los del Primer Ciclo, el que está armando con textos elaborados por ellos”.

Representando a la EPEP N° 525 “Maestro Jorge Fernando Ramírez”, la profesora Iris Cabello, informó que el primer grado presentó la leyenda del Irupé, donde “los niños actuaron y dibujaron la flor del Irupé”.

Mientras que la profesora Sofía Barrios, del tercer grado de la EPEP N° 3 “Dr. Luis Sáenz Peña”, por su parte, especificó que de ese grado “tres de los alumnos representaron todo el trabajo que se fue haciendo a través del área de Lengua y Ciencias Sociales”.

Durante el proceso, se trabajó “con todos los tipos de textos: fábulas, leyendas” y en base a eso, “ellos se convirtieron en los propios autores de sus historias”, además, añadió que “en las clases se desarrollaron las partes del libro”.











