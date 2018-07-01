CAMMESA afirmó que la Secretaría de Energía es responsable de proyectar y ejecutar inversiones en infraestructura, generación y transporte

Sin nuevas inversiones, el Gobierno Nacional, contratará los equipos de generación de las grandes empresas para los días de alta demanda, todo esto, a un año del lanzamiento del “Plan de Contingencia y Previsión”, siendo el único avance hasta ahora, “la contratación de megabaterías eléctricas que se instalarán en la región metropolitana de Buenos Aires a partir del 2027-

El Gerente General de CAMMESA, Ing. Eduardo Alberto Hollidge, indicó formalmente a la Defensoría del Pueblo que, las soluciones estructurales y de carácter urgente para evitar los colapsos energéticos, “involucran decisiones propias de la -Política Energética Nacional- y de la planificación y ejecución de inversiones en infraestructura de generación y transporte”. Esta empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina, actúa como organismo encargado del despacho del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), siendo sus funciones principales, coordinar la generación y despacho de la electricidad, asegurar la seguridad y calidad del suministro, gestionar la compra/venta de energía (incluyendo importaciones/exportaciones) y administrar los pagos entre los actores del mercado. Desde la misma, se aseguró que la principal explicación para los cortes de energía en el NEA es la falta de inversiones en las obras de transmisión de alta y media tensión, siendo importante resaltar que el SADI se encuentra dividido en regiones. Los colapsos en el NEA se repiten desde hace años, pero cobran especial notoriedad por la repetición de fallas que se registran en los meses de altas temperaturas, donde las Provincias como Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, llegan a perder más del 50% de la demanda eléctrica durante los colapsos, “siendo la región del país que más problemas ha venido teniendo sobre todo en el sistema de transporte energético”. El documento de CAMMESA desnuda crudamente las debilidades del sistema, que varias normas recientes recogen en sus considerandos y validan (ej: Decreto Nº 450, Resoluciones Nº 311 y 475 de Energía). En ellas se destacan "las deficiencias estructurales en redes de alta tensión y media tensión, cuyas ampliaciones y o extensiones no han acompañado el crecimiento de la demanda". También se alude a la "ausencia de inversiones o inversiones inferiores a las mínimas requeridas para el mantenimiento de la capacidad operativa"…y se sentencia que "las condiciones son incompatibles con la operación confiable del sistema, con el consecuente riesgo de restricciones del suministro y energía no suministrada". En la última década se incorporaron algo más de 1200 kilómetros de líneas de alta tensión, apenas un cuarto de lo que éstas habían crecido en la década previa. Y tampoco es claro cómo ni cuándo se sumará más potencia al sistema desde la generación, que no es un segmento regulado y está más sujeto a la iniciativa empresarial. Por esto, resulta necesario implementar de manera urgente medidas en distintos segmentos eléctricos para "evitar, reducir o mitigar" las probabilidades de restricciones y colapsos. "Siendo imperioso llevar a cabo la ejecución de obras de infraestructura de transporte de energía eléctrica, prioritariamente sobre la red de alta tensión y extra alta tensión", para evitar riesgos de desabastecimiento. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que se Instó a la Secretaria de Energía, Lic. María Carmen Tettamanti, autorice el paso de energía eléctrica mediante el restablecimiento del enlace Guarambaré Clorinda, que permitiría el envío de 150 MW desde Paraguay al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), y que responde a un reclamo sostenido por la Provincia de Formosa que realiza desde el 2023, cuando la actual gestión de Javier Milei paralizó la obra. El Funcionario Provincial, afirmó que, el reto oneroso que tiene hoy el Gobierno Nacional es: tener más líneas de transmisión y un mayor parque generador, desafíos lamentablemente librados a la iniciativa y riesgo de un privado que se anime. Precisó que, los colapsos se presentan vinculados al transporte de energía porque una parte de generación de la misma, la están sustituyendo con la importación de Brasil, algo de Paraguay y de Uruguay, entonces cualquier problema ocasiona un inconveniente en el S.I.N.. Además, indicó que el déficit en la infraestructura de transporte de energía hace que cualquier falla en alguna de las líneas principales repercuta en todo el sistema nacional. Como ejemplo, recordó que días atrás un problema en Córdoba dejó fuera de servicio siete líneas de 132 kV, afectando a todo el Norte del país. El funcionario remarcó que la dificultad más crítica es que no se ha hecho inversión por parte del Estado Nacional durante los últimos 20 años. Agregó que las inversiones necesarias corresponden al Gobierno Nacional y que actualmente el nuevo modelo de gestión establece que sean las provincias las que busquen su propio financiamiento para obras energéticas. Advirtió que, las soluciones estructurales requieren al menos cinco años de desarrollo, incluso contando con financiamiento inmediato y como estamos en un sistema integrado, los inconvenientes causados en otros puntos arrastran a todo el sistema, por ello, se torna urgente la revisión de las políticas energéticas con una mirada equitativa y federal que contemple las particularidades de cada región, “lo que fue planteado a la Funcionaria Nacional”.















