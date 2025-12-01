Formosa avanza en el Proyecto REDD+ de Argentina con financiamiento del Fondo Verde para el Clima

La provincia proyecta veinticuatro iniciativas de manejo forestal sostenible. Durante el último trimestre de 2024 y lo que va de 2025, Formosa avanzó en la implementación del Proyecto Pagos Basados en Resultados de REDD+ de Argentina período 2014‑2016, financiado por el Fondo Verde para el Clima. La provincia fortaleció las capacidades técnicas de las agencias formuladoras y consolidó los espacios de gobernanza local.Entre 2014 y 2016 Argentina logró reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero; Formosa fue un actor clave que permitió al país acceder a financiamiento internacional. El proyecto, en articulación con la FAO y autoridades locales, busca fortalecer la gestión sostenible de los bosques nativos y reducir la vulnerabilidad.- 10 proyectos de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI):es una estrategia que impulsa la conservación de los bosques nativos y su biodiversidad a través de prácticas ganaderas de bajo impacto ambiental. Su enfoque busca un equilibrio entre la producción, la conservación de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades rurales, promoviendo esquemas de producción foresto-ganaderos libres de deforestación.- 11 Planes Integrales Comunitarios (PIC): son herramientas de planificación y gestión forestal desarrolladas de manera colectiva por comunidades locales e indígenas que habitan territorios con bosques nativos.Con un enfoque de manejo forestal comunitario, los PIC buscan garantizar la integridad ambiental de los territorios, fortalecer el arraigo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades, sus economías y su relación con el bosque.Estos planes promueven el uso sostenible de los recursos forestales, integrando acciones de conservación con iniciativas productivas y sociales que generan impactos positivos a nivel local.- 1 Plan de manejo de cuenca forestal:es un enfoque integral de planificación territorial que busca equilibrar el desarrollo socioeconómico con la conservación de los ecosistemas, garantizando la provisión sostenible de bienes y servicios de los bosques nativos. Se busca impulsar la elaboración de planes estratégicos para cuencas foresto-industriales, articulando esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales. Esta herramienta permite identificar problemas, definir prioridades y planificar acciones concretas que contribuyan al desarrollo forestal sostenible en cada territorio.En este sentido es importante mencionar que el día 12 de diciembre del corriente año está planificado la realización del el 2do encuentro de mesa técnica con el objetivo de la presentación del plan de trabajo.La Mesa Técnica busca ser un espacio de participación de todos los sectores/actores clave de la cadena productiva forestal maderera de la Cuenca, y su conformación formó parte de las acciones necesarias para trabajar en forma participativa en la propuesta del Plan Estratégico de Manejo Forestal Sostenible de la de Cuenca Forestal Pirané – Pozo del Tigre.- 2 proyectos del Programa Productora de Bosques Nativos -PPBN:apoya a grupos de mujeres que habitan y producen en territorios forestales, con el objetivo de reducir brechas de género, fortalecer la sostenibilidad ambiental y visibilizar su rol en la vida comunitaria y la gestión de los bosques. La iniciativa también busca comprender las relaciones de género en cada región forestal del país, incorporar la mirada de las mujeres en la gobernanza forestal y generar herramientas que permitan diseñar políticas con enfoque de igualdad y territorialidad.- Fortalecimiento institucional mediante capacitación y asistencia técnica:Parte de los fondos del Proyecto Pagos por Resultados de REDD+ de la Argentina se orientan a fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones provinciales para el monitoreo de los bosques. Su objetivo es mejorar la contabilidad de la reducción de emisiones, los sistemas de monitoreo forestal, los inventarios de gases de efecto invernadero y la implementación de salvaguardas sociales y ambientales.La inversión total para estas 24 propuestas de proyectos es de más de 5 millones de dólares en inversión del Fondo Verde del Clima para obras y bienes.Los bosques nativos cubren cerca del 60 % del territorio formoseño —más de 4 millones de hectáreas—. Tras la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, Formosa amplió la protección a todos los ambientes mediante su Programa de Ordenamiento Territorial (Ley 1660), superando los estándares nacionales. En este marco el Gobierno provincial continúa impulsando políticas de desarrollo sostenible que combinan gestión ambiental, producción y valoración de los recursos naturales