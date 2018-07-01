“Estudiar en la UPLaB un sueño hecho realidad y todo es gracias al Modelo Formoseño”

La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) diariamente recibe a cientos de personas que eligieron formarse en las distintas carreras que ofrece: las Licenciaturas en Enfermería, en Ciencias Ambientales y en Turismo, como así también en Medicina e Ingeniería en Producción Agropecuaria.

Esta Universidad pública y gratuita se encuentra situada en Laguna Blanca y su creación ha sido posible gracias a una fuerte decisión política del gobernador Gildo Insfrán, quien a través del Modelo Formoseño, pone énfasis en la educación y, sobre todo, en la igualdad territorial y de oportunidades, con el claro propósito de que cada comprovinciano pueda formarse en su propia tierra.

Actualmente, más de 800 estudiantes se encuentran cursando algunas de las cinco carreras que allí se ofrecen y, en el ciclo lectivo 2026, esta cifra se incrementará, ya que recibirá a los nuevos ingresantes, quienes tienen tiempo hasta el 10 de diciembre para realizar la preinscripción online para el ciclo lectivo entrante.

En el marco de “Esto es Formosa”, la nueva producción llevada a cabo desde el Área Audiovisual de AGENFOR, esta Agencia recogió los testimonios de tres estudiantes, todos de distintas carreras, con el objetivo de conocer en primera persona la experiencia de cada uno, el valor que les dan a poder estudiar en su propia tierra y la importancia de que la provincia cuente con su propia Universidad pública.

Daniel Paredes tiene 20 años y se encuentra cursando el tercer año de Ingeniería en Producción Agropecuaria. La UPLaB se encuentra a apenas 18 kilómetros de su pueblo, Colonia José María Paz, distancia que hace diariamente para cursar.

Su padre es productor paippero, su madre docente y su hermano Alejandro flamante egresado de la UPLaB, de la misma carrera que él estudia. Actualmente, es profesor en la carrera de IPA y parte del equipo del Instituto PAIPPA.

“Mis abuelos también eran paipperos, por lo tanto ya es de familia esta vocación y este rubro que pienso seguir el día de mañana”, esbozó orgulloso.

Proveniente de una pequeña colonia rural abocada a la producción agrícola y ganadera, con aproximadamente 300 habitantes, Daniel comentó que “en mi familia nos dedicamos al cultivo diversificado y en lo que respecta a la ganadería todo lo que sea vacuno y bubalino”.

Además, se encargan de la cosecha de batatas y comercializan sus productos al consorcio local que luego le vende al Plan Nutrir.

Ahondando en lo que siente por poder continuar con su trayectoria formativa, expresó que “cursar esta carrera en una Universidad que está a tan solo 18 kilómetros de mi casa, tanto para mí como para mi familia, es un sueño hecho realidad y todo es gracias al Modelo Formoseño que piensa en cada uno de sus habitantes de esta hermosa provincia”.

“Si no existieran la UPLaB y estas carreras, iba a ser un poco complicado poder estudiar, no solo por la distancia de los lugares que también tienen esta oferta educativa, sino también por el desarraigo, el cual, aunque muchos crean que no, pesa mucho, ya que siempre la familia es un pilar fundamental en la vida de cualquier ser humano”, aseveró contundente.

De allí, hizo notar su profundo agradecimiento a “la planificación de un Estado presente que conduce teniendo en cuenta las necesidades de sus habitantes, porque si el gobernador Insfrán no tomaba esta decisión, creo que muchos formoseños no hubiésemos tenido la posibilidad de estudiar una carrera universitaria”.

En el mismo sentido, valoró “el nivel académico de la UPLaB”, asegurando que es “lo que nos permite poder trabajar en Formosa, en otras provincias e inclusive en distintos países, porque egresamos tan capacitados que nos permite estar a la altura de cualquier otra Ingeniería de otra Universidad”.

“Una vez recibido, quiero replicar todo lo adquirido, lo aprendido y devolverle un poco a mi pueblo y a la provincia, ya sea en el lugar en donde me toque desenvolverme, con el propósito de reintegrar un poco este beneficio tan grande que nos brindaron”, sostuvo convencido.

Para cerrar, al definir en palabras su experiencia en la casa de estudios, no dudó en enfatizar: “Orgullo y felicidad”.

A su turno, Natalia Asseph, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y oriunda de la localidad de Laguna Naineck, también brindó su testimonio y comenzó contando que tiene 36 años, comentando que su realidad es un poco distinta, porque hace 20 años tuvo que irse de la provincia para estudiar, sin embargo, hoy lo puede hacer en su tierra.

“Cuando terminé el Secundario me fui a estudiar un Profesorado a la provincia del Chaco, precisamente en la Universidad Nacional del Nordeste. Una vez que finalicé, volví a la provincia, empecé a trabajar en Laguna Blanca y hace tres años tomé la decisión de arrancar esta carrera en la UPLaB”, esbozó.

En la actualidad se trabaja como docente en el instituto de Laguna Blanca, por lo tanto, cursar la carrera en dicha localidad no le genera mayores complicaciones.

Calificó al sistema universitario de la UPLaB como “acogedor”, sentimiento contrario a su primera experiencia, ya que en esta institución “conocen a cada estudiante, cada necesidad y el origen de cada uno”.

“Quiero convertirme en una profesional comprometida y poder devolverle a mi provincia un poco de todo lo que ella me brindó”, subrayó e invitó a todos a inscribirse en la Universidad Provincial, ya que sus ofertas académicas “tienen mucha salida laboral, cuenta con un amplio campo para desenvolverse como profesionales y serán muy bien recibidos”.

Al describir su vivencia en la institución, remarcó: “Es una nueva oportunidad para seguir formándome”.

“La UPLaB me abrió una nueva puerta para continuar mi camino profesional, pero esta vez dentro de mi provincia”, puso en valor.

Por último, Cynthia Paredes lagunense de 34 años, cursa 3er año de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y destacó que “toda su trayectoria educativa la realizó en Laguna Blanca”.

Actualmente es docente secundaria y de Nivel Superior . Primeramente se recibió como Profesora de Biología en el Instituto Superior de Formación Docente de Laguna Naineck y luego de Profesora en Química en el Instituto de Laguna Blanca.

Con el firme propósito de continuar profundizando sus estudios, sus conocimientos y su trayectoria profesional, Cynthia continúa estudiando pero esta vez en el trayecto universitario. Es así que la UPLaB la recibió con los brazos abiertos para que pueda cumplir con otro de sus propósitos académicos.

“Cuando hablamos de políticas educativas ofrecidas por la provincia, estamos hablando de oportunidades para todos, porque el Nivel Superior ofrece un abanico de carreras en sus Institutos y ahora la UPLaB llegó para sumar más”, esbozó firme.

“Son carreras estratégicas que habilitan un abanico de posibilidades que después va a tener el egresado al momento de trabajar, porque son cimientos que actualmente tiene la provincia y que sabemos que seguirán creciendo al igual que las ofertas laborales en relación estas carreras”, cerró.



