Día Internacional de las Personas con Discapacidad: Muestreo en el Centro Ocupacional Inclusivo del barrio Emilio Tomás





En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Dirección de Personas con Discapacidad organizó un muestreo de las actividades y logros alcanzados por los asistentes de cada uno de los Centros Ocupacionales Inclusivos de Formosa.

La actividad, titulada “Nuestras manos hacen”, se realizó en el Centro Ocupacional Inclusivo del barrio Emilio Tomás, tuvo como objetivo principal destacar las capacidades y talentos de las personas con discapacidad, poniendo el foco en lo que pueden lograr, más allá de cualquier limitación.

La licenciada en Terapia Ocupacional, Susana Garnica, quien es parte del equipo técnico de la Dirección de Personas con Discapacidad, explicó que “fue una jornada de muestreo de todo lo que venimos realizando durante todo este año”.

Subrayó que “la idea fue mostrar lo que los chicos son capaces de hacer y lo que han logrado durante estos años de asistencia al COI”, añadiendo que “también fueron convocados los estudiantes del NEP Y FP N° 31”.

Por su parte, Liliana Silveira, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, y parte del equipo técnico de la misma Dirección enfatizó que la premisa del evento fue que “no miramos la discapacidad, sino los talentos que cada uno tiene”.

De esta manera, indicó que la exposición incluyó una variedad de trabajos y habilidades desarrolladas en los distintos talleres que ofrece el Centro Ocupacional Inclusivo, como el de carpintería, de accesibilidad digital, cuidado personal, de cocina y de expresión artística

Entonces, señaló que cada uno de los integrantes de cada taller mostró sus producciones, resultado de su aprendizaje a lo largo del año.

Al finalizar, extendió la invitación a toda la familia y comunidad, resaltando que quien desee puede visitar el Centro Ocupacional Inclusivo, que está abierto regularmente de lunes a viernes de 7 a 13 horas y por la tarde de 13 a 19 horas.



