Cierre exitoso de talleres teatrales escolares con títeres

Con gran éxito concluyó el proyecto “Infancias, escuelas y títeres” a cargo de docentes del grupo de teatro independiente “Juanas de la Tabla. Teatro, Títeres Y Objetos”. La iniciativa surgió de una convocatoria sobre proyectos de gestión teatral con impacto comunitario, realizada por el Instituto Nacional del Teatro.Se trató de una experiencia de creación comunitaria de un espectáculo de títeres de guante y narración oral a ser desarrollada por niños y niñas que asisten al segundo ciclo de tres escuelas primarias: Escuela Nº 268 “Héctor Manuel Peris” del Barrio San Agustín, Escuela Privada “San José Obrero” y Escuela Salesiana de Educación Primaria Sto. Domingo Savio.Un total veintisiete talleres para cien niños y niñas se llevaron a cabo durante este año, coordinados por María Andrea Pereyra, Sandra Ocampo, Yolanda Portillo y Silvia Polo.La propuesta integró saberes previos como ser: el habla de los personajes, las situaciones cotidianas y modo de recrearlas; con contenidos: texto narrativo, género teatral, plástica, música, teatro detíteres y expresión corporal.Durante el desarrollo de la propuesta, se realizaron las siguientes actividades: escritura de una historia, construcción del títere, exploración de movimientos y ritmos: posibilidades de desplazamiento del títere, búsqueda de la palabra (¿cómo habla el títere? ¿qué tipo de lenguaje utiliza?, tono de voz), escritura y reescritura del guion dramático, juegos grupales: improvisación de situaciones con otros personajes, partitura de acciones, abordaje y resolución del conflicto y ensayos grupales.