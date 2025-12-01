En tiempo récord se vendieron los chivitos en la feria paippera

Más de 130 reses de chivitos del oeste formoseño, a un precio referenciado, se comercializaron este viernes 5 en la feria franca que el Instituto PAIPPA lleva a cabo en el Polideportivo del barrio capitalino La Paz, ubicado en Joaquín de Los Santos al 1200.

En testimonios recabados por AGENFOR, Paola Casco, responsable del área de Promoción y Planificación del Instituto PAIPPA, destacó el hecho de “encontrarnos nuevamente con los vecinos”, comentando el caso de la persona que encabezaba la fila este viernes para ingresar a comprar el chivito. “El primero era un señor que llegó a las once de la noche (del jueves 4). Y así empiezan a llegar, a la una, las dos de la madrugada se juntan los vecinos, hablan un poco y pasan el tiempo, hasta que llegamos nosotros a las 4.30, donde empezamos a organizar lo que es la logística, y también los productores van descargando la producción, entregamos los numeritos a las 5.30 para comenzar a las seis en punto”, reseñó.

De modo que “estamos muy contentos, felices, por el éxito que fue nuevamente la venta de los chivitos, que es una carne que se quiere tanto, que es tan nuestra”, poniendo en valor “el trabajo de los productores paipperos ganaderos del oeste” del territorio provincial.

Precisó que “se comercializaron aproximadamente 130 reses a $5000 el kilo”, remarcando que lo mismo se replicó este sábado 6 en el marco de Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF).

Además, anticipó que “ya se está trabajando con el equipo en el interior” para poder reeditar esta comercialización en la feria especial de Navidad, la cual se hará el 23 de diciembre, “como hacemos todos los años”. “Allí, los vecinos volverán a tener la oportunidad de poder adquirir esta carne de chivitos formoseños”, subrayó.

Para finalizar, Casco destacó “el trabajo que vienen haciendo los productores paipperos” de la provincia, una ardua tarea que no conoce horarios ni fines de semanas, como tampoco feriados: “El trabajo que llevan adelante día a día es algo que tenemos que valorar, ya que nos permite mostrar en las ferias todo lo que ellos realizan durante el año”.

Cabe señalar que, como es habitual los días viernes, los vecinos capitalinos pudieron encontrar la mejor producción paippera a precios accesibles en los tres puntos fijos de venta: el mencionado Polideportivo del barrio La Paz; el playón del IPAIPPA, ubicado en Padre Grotti N° 1040; y en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.



