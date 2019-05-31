El Servicio de Traumatología del HAC cierra un gran año

Marcado por importantes avances y logros en la atención a pacientes con problemas óseos y articulares, con un equipo de médicos especializados y un enfoque interdisciplinario, el Servicio ofrece atención integral a pacientes derivados de otros centros, con patologías complejas, desde casos frecuentes hasta aquellos que requieren alta complejidad de tratamiento y diagnóstico.

El área se especializa en el seguimiento de casos como cadera, rodilla, hombro, miembro superior, miembro inferior y cuenta con consultorios avocados a atender pacientes que requieran alta complejidad.

En 2025, el Servicio realizó 774 cirugías, destacando las cirugías artroscópicas, técnica mínimamente invasiva que implica menor riesgo para el paciente y la recuperación más rápida. Esto ha permitido que pacientes locales accedan a tratamientos avanzados sin necesidad de derivación a otros centros.

El Servicio también ha desarrollado un importante trabajo de docencia, con la incorporación de residentes en formación y el acompañamiento de médicos de planta con gran experiencia. El apoyo constante de la Administración General del Hospital de Alta Complejidad (HAC) y las diferentes direcciones, así como la decisión política del Gobierno provincial, han sido fundamentales para el éxito.

Gracias a estos esfuerzos, el Servicio de Traumatología ha recuperado la salud de muchos pacientes, lo que es un impulso para seguir trabajando y progresando con la misma convicción, dedicación y compromiso para brindar atención de alta complejidad a la comunidad.



