El Instituto Politécnico llevará a cabo la “Expo IPF 2025”





Desde este miércoles 3 hasta el jueves 5, el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” desarrollará la “Expo IPF 2025”, donde se presentarán los proyectos finales de los estudiantes de las Tecnicaturas Superiores en Química Industrial (TSQI), Telecomunicaciones (TST), Mecatrónica (TSM) y Desarrollo de Software Multiplataforma (TSDSM).

Dicho evento tendrá lugar en la institución educativa, ubicada en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación (PCTI), a unos 16 kilómetros de la ciudad capital, sobre la Ruta Nacional 81. Iniciará a las 9 horas con el discurso de bienvenida del director del IPF, el doctor Horacio Gorostegui, en tanto que el día jueves, a las 16 horas, se realizará el cierre.

Cronograma

Según pudo saber la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), en la primera jornada del miércoles 3, de 10.30 a 10.50 horas se presentará el trabajo de “Desalinización del agua para consumo bovino” a cargo de los estudiantes de TSQI.

Seguidamente, de 10. 50 a 11.10 horas, los de la TSM presentarán “Desalinización del agua para consumo” y de 11.10 a 11. 30 horas tendrá lugar la exposición de “Eco cuero a base de mango” de los estudiantes de TSQI.

De 12 a 12.20 horas, los alumnos de la TSM presentarán “Dosificación automática de jarabe simple” y seguidamente, cerrarán la jornada los de TST con “Smart Parking”.

El jueves 4, la jornada iniciará a las 9 con “Bioceldas”, a cargo de los estudiantes de TSQI, y a las 9.20 horas harán lo propio los de TSM también con “Bioceldas”.

A las 10. 30 horas se presentará “Forpulse” a cargo de los estudiantes de TST. A las 10.50 los de TSQI expondrán “Macetas biodegradables” y a su término, a las 11:10 será el turno de los cursantes de TST, quienes harpan lo propio con “Detección temprana de incendios”.

El viernes 5, último día de la “Expo IPF 2025”, será la jornada más extensa y solo expondrán los estudiantes de la TSDSM.

La primera exposición está prevista para las 9.10 horas, con “Conciencia - Plataforma de gestión de publicaciones académicas”, prosiguiendo a las 09.45 con “CHATUR – Asistente virtual turístico”.

A las 10. 20 horas estará “LEOTECA – Tinta Formoseña”, a las 10.55 presentarán “Plataforma educativa inclusiva”, a las 11.30 “Prevención y salud infantil formoseña” y, finalmente a las 10.05 expondrán “G-INV – Gestión de inventario educativo”.

Las actividades se retomarán a las 13.45 con “GESPORT – Gestión de eventos deportivos”, seguirán a las 14.20 con “SIGELED – Gestión documental de legajos docentes” y a las 14.55 con “Asistente inteligente (Chatbot) para la Administración Pública”.

A las 15.30 horas será el turno de “SMART-PARKING”, finalizando las presentaciones a las 16 con “PIAXION - Sistema tutor inteligente”.



