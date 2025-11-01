Demoraron a un motociclista por generar ruidos molestos

• El sujeto no contaba con casco, ni las documentaciones obligatorias para circular. Además, la moto tenía escape modificado y carecía de dominio

Uniformados de la Comisaría Laguna Blanca demoraron a un joven y secuestraron la motocicleta Keller KN 150 cilindradas en la que se desplazaba de manera peligrosa por la calle Formosa, casi Ruta Nacional N° 86, en el barrio Parque Nacionales de la mencionada localidad.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo último y el personal de la brigada investigativa de la dependencia actuó de inmediato, dado que el motociclista circulaba a alta velocidad y generaba ruidos molestos con su rodado equipado con caño de escape deportivo, sin silenciador.

Durante la identificación, el conductor no tenía las documentaciones obligatorias, ni el casco protector, razón por la cual se secuestró la moto sin dominio colocado y con modificaciones no permitidas.

A todo esto, el joven fue notificado de su situación legal por infracciones a la seguridad del tránsito y al Código de Faltas de la provincia de Formosa, mientras que la causa quedó a disposición del Juzgado de Paz de Menor Cuantía.

El rodado fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial, donde se realizaron las diligencias.



