El Hospital de Alta Complejidad alcanza los 20 mil procedimientos en el Servicio de Hemodinamia y Cateterismo





El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” alcanzó un hito histórico al realizar el procedimiento número 20 mil en su Servicio de Hemodinamia e Intervenciones por Cateterismo.

Desde el inicio de sus actividades, el 22 de abril de 2005, este servicio se consolidó como un referente regional en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares por vía endovascular, brindando atención a pacientes con y sin cobertura social y garantizando el acceso equitativo a prácticas de alta complejidad en toda la región.

El procedimiento número 20 mil representa el compromiso sostenido de un equipo multidisciplinario altamente calificado, compuesto por médicos, técnicos y auxiliares. A lo largo de casi dos décadas, el servicio incorporó equipamiento de última generación y amplió su capacidad operativa, permitiendo realizar angiografías, angioplastias, estudios vasculares, procedimientos estructurales y terapias endovasculares avanzadas.

El logro también destaca el liderazgo de la doctora Marisa M. Acosta, responsable del servicio, cuya gestión impulsó el crecimiento sostenido del área, promoviendo la excelencia profesional, el trabajo en equipo, la capacitación continua y la modernización tecnológica. Su visión estratégica contribuyó a posicionar al HAC entre los centros de cardiología intervencionista más reconocidos de la región y permitió la incorporación del servicio como Centro Formador de la Carrera de Especialistas del Colegio Argentino de Cardioangiológos Intervencionistas (CACI) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Este avance es posible gracias al firme acompañamiento de las políticas públicas provinciales, que priorizan la inversión en salud, la ampliación de derechos y el fortalecimiento del sistema sanitario público. Esto garantiza que cada persona acceda a diagnósticos y tratamientos de alta complejidad sin barreras económicas, se subrayó desde el nosocomio.

Del mismo modo, agradecieron a las autoridades del nosocomio, en la figura de la administradora general y los directores asociados del HAC, “cuyo acompañamiento institucional y apoyo permanente son fundamentales”, destacaron.

“Cada uno de los 20 mil procedimientos representa una vida asistida, una oportunidad de diagnóstico o tratamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes –remarcaron-. Este logro sintetiza años de trabajo, esfuerzo y vocación”.

“El Hospital de Alta Complejidad reafirma así su misión como institución de referencia regional, al servicio de toda la comunidad”, enfatizaron, por último.



