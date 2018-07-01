El Instituto PAIPPA entregó reproductores avícolas en la comunidad de Campo del Cielo

Rubén Casco, coordinador ejecutivo del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) al encabezar con el equipo de trabajo del organismo provincial la entrega de reproductores avícolas en Campo del Cielo.

En esa comunidad, cercana a Las Lomitas, en el centro provincial, viene trabajando el Instituto PAIPPA con las familias paipperas a través de una actividad de fortalecimiento productivo. Por tanto, continuando con esta acción, este miércoles 3 reforzaron la entrega de reproductores avícolas “de una cabaña formoseña de excelente calidad”, resaltó Casco.

“En este caso, fueron gallos, buscando aumentar la producción en una actividad a la que se dedican muchas familias y mujeres”, detalló el funcionario, valorando que en Campo del Cielo vienen trabajando “en forma comunitaria y mancomunada”.

Precisamente, marcó que ese es uno de los objetivos, además de que “hay un grupo de jóvenes que realizan todos los tipos de producción, no solo avícola, sino caprina, bovina, así también la parte hortícola”.

Inclusive mencionó la fabricación de ladrillos, otro de los rubros que también son impulsados en la provincia.

Por otro lado, comentó Casco que “hace poco estuvimos con el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) trabajando acá, como con la Dirección de Vialidad Provincial, en la preparación de suelo y siembra que ahora es todo un éxito, pero tenemos que seguir haciendo el seguimiento”.

“Sin costo es la entrega”, dejó en claro, “ya que es una inversión de parte del Gobierno provincial para que la producción de Campo del Cielo siga creciendo con calidad. En este caso de la avícola”, recalcó.

Y agregó: “Permitiéndoles también obtener su sustento alimenticio en el hogar familiar y fortaleciéndose en esta actividad”, acompañándolos el PAIPPA, a partir de un trabajo que “es todo el año” con los distintos sectores productivos.

A su turno, Vicente Domínguez, vecino de la comunidad de Campo del Cielo, agradeció al PAIPPA por esta entrega, valorando que ella hará posible que “la localidad pueda seguir creciendo en la parte avícola”.

Y añadió que, “en especial, esto es un beneficio para el pueblo originario” de allí. En ese sentido, Juana González, presidenta de esa comunidad, se mostró también agradecida por poder recibir estos reproductores.

“Estoy muy contenta con esto” que ocurrió mediante la gestión del mencionado organismo que forma parte del Gobierno provincial, liderado por el gobernador Gildo Insfrán, quien, a través de sus políticas públicas, “siempre nos está acompañando”, reconoció.



















