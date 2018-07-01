El Cañón y El Quemado Nuevo contarán con “el servicio eléctrico las 24 horas” con las obras que inaugurará Insfrán

El intendente de Laguna Yema, Nilton Werning, se refirió a la importante inauguración de la Línea de Media Tensión que suministrará energía eléctrica a las localidades de El Cañón y El Quemado Nuevo, cuyos actos serán encabezados este viernes 5 por el gobernador Gildo Insfrán.

El jefe comunal declaró que a partir de ahora esas dos localidades, que están en la zona de influencia de Laguna Yema en el Departamento Bermejo, contarán con “el servicio eléctrico las 24 horas”. “Esto es algo muy importante” para la zona, subrayó.

También manifestó que “se trata de una obra esperada, ansiada por todos los pobladores y que seguramente va a generar un cambio muy positivo” ahora que podrán contar con la “energía de red continua, las 24 horas”.

Tal como ya sucede en Sumayén, donde “ya hace un tiempo que cuentan con este servicio, y que, hoy por hoy, se extienden para el lado norte hacia el Bañado La Estrella”, donde a la vera de esa maravilla natural precisamente se encuentran El Quemado Nuevo y El Cañón, indicó.

“Esto es fruto de la política del gobernador Gildo Insfrán”, subrayó Werning, marcando que los intendentes del interior acompañan “al Modelo Formoseño que continúa concretando obras en beneficio del pueblo”.

La habilitación de esta nueva obra en materia eléctrica así lo demuestra, y, por otro lado, declaró que poco más de 100 familias serán las beneficiarias directas, por eso, para ellas “es una felicidad inmensa”.

Significará un “progreso” para los habitantes de esas dos localidades que “son medianos y pequeños productores dedicados a la ganadería”, puesto que “les permitirá poder sumar más herramientas en su actividad”.

Al igual que servicios con la incorporación de esta obra de energía, por lo que desde todo punto de vista representa un salto de calidad, lo mismo que para las instituciones, como por ejemplo, las escuelas que se encuentran en el lugar, resaltó.

Por todo esto, sintetizó en que estas políticas provinciales “abrazan” a todos los habitantes de este suelo, vivan donde vivan, “ya sea en ciudades o en pueblos de cada rincón del territorio formoseño”.

En otro orden de temas, el intendente de Laguna Yema destacó que “hay una inmensa planta de agua potable” habilitada oportunamente por la gestión de Insfrán, cuya obra era muy necesaria “debido a que las temperaturas son altas en el oeste formoseño”.

Por consiguiente, su inauguración trajo alivio, sin dudas, para todos los habitantes de esa zona y además se tuvo en cuenta también la proyección del crecimiento poblacional. Ante esto, enfatizó que “esto es futuro, ya que el servicio de agua potable crecerá a la par de la población en la zona”.

“Es una mega obra que la recibimos muy bien los yemenses”, acentuó, recalcando, contundente, que “el Modelo Formoseño está presente en una esta región oeste del territorio provincial”.



