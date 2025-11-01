El Hospital Central conmemoró el Día Mundial del SIDA

Este lunes 1 de diciembre, con motivo de conmemorarse el Día Mundial del SIDA, el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad capital, realizó una jornada informativa que apuntó a generar consciencia sobre esta temática.

Al respecto, la licenciada Elva Rivarola, jefa de Residentes de Infectología, explicó que la actividad trató de una “pequeña charla” para el personal de salud del hospital pero, también, el público en general que se acercó al stand dispuesto en las instalaciones del nosocomio.

Además, repartieron folletos, profilácticos y realizaron test rápidos para HIV y Sífilis, al mismo tiempo que asesoraron y “sacamos dudas a la gente que se acerca”, principalmente, a realizarse dicha prueba.

“Hace un tiempo atrás casi nadie se animaba a hacerse el test rápido. El año pasado nosotros realizamos esta misma charla y más de 200 personas se acercaron a hacerse el test. Y hoy, a dos horas de empezar la actividad, terminamos una caja de 50 test rápido, así que tanto como el personal de salud acá y la gente que viene a atenderse en el hospital se acercan a hacerse”, indicó.

En otro orden, la profesional se refirió a la Residencia a su cargo y explicó que “es nueva” ya que está hace sólo cuatro años.

“El año pasado tuvimos la primera camada de residentes y lo que hacemos nosotros es control de infecciones, virus, bacterias, hongos. Estamos pendientes de todo ese tema que es algo importante para en esta época en que estamos viviendo de mucha resistencia antimicrobiana”, ahondó.

El Día Mundial del Sida fue proclamado el 27 de octubre de 1988 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y respaldado por la Asamblea Mundial de la Salud y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El objetivo principal fue concientizar sobre el VIH/sida, apoyar a quienes viven con el virus, recordar a quienes han fallecido y movilizar a la comunidad global para combatir la epidemia mediante la prevención, la mejora del acceso a tratamientos y la reducción del estigma.



