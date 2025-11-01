El Colorado: Desde la jornada de formación integral de frigoríficos y mataderos, Mario Brignole destacó la formación en recursos humanos

En la localidad de El Colorado se realizó recientemente la 2ª Jornada Provincial de Formación Integral de Frigoríficos y Mataderos.

En ese marco, el intendente Mario Brignole señaló la importancia de sostener una permanente actualización de conocimientos y destacó el rol central de la capacitación en recursos humanos.

Brignole subrayó la infraestructura con la que cuenta la localidad, financiada por el Gobierno provincial, y el valor agregado que aporta disponer de personal especializado, entre ellos veterinarios y técnicos capacitados.

“Lo mejor que tiene El Colorado es su recurso humano capacitado, en este caso en el frigorífico municipal”, afirmó.

Agregó que se sienten “muy orgullosos porque de aquí sale carne de calidad, con todos los controles pertinentes para garantizar el consumo seguro de vecinas y vecinos”. “Siempre trabajamos en pos de la excelencia y con ganas de mejorar mucho más”, remarcó.

Por su parte, el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, puso en relieve la prioridad que la gestión del gobernador Gildo Insfrán otorga a la producción en el marco del Modelo Formoseño.

Rodríguez destacó los distintos ejes de capacitación desarrollados, que en esta ocasión incluyeron charlas teóricas y prácticas dirigidas a operarios de mataderos y frigoríficos. Recordó que este es el segundo encuentro de estas características, luego del realizado en Gran Guardia.

“El Gobierno de Formosa demuestra con hechos concretos que la planificación es fundamental para garantizar la sanidad animal, tanto a través de campañas de vacunación como mediante la modernización de los mataderos municipales, como ocurrió en Villafañe y ahora en El Colorado”, explicó.

A modo de cierre, el ministro reafirmó el compromiso provincial: “El gobernador Insfrán ha dicho que el mandato es que los formoseños conduzcamos nuestro destino, y eso no se negocia. Por eso avanzamos con estas jornadas, que brindan formación técnica y fortalecen la capacitación integral de nuestros productores”.

Jornada:

La capacitación realizada en El Colorado reunió a operarios, carniceros, estudiantes y equipos técnicos provinciales, con instancias teóricas y prácticas para fortalecer las normas higiénico–sanitarias, ambientales y de bienestar animal en los establecimientos de faena.

La propuesta se inscribe en el trabajo sostenido que lleva adelante el Gobierno de Formosa para continuar mejorando la calidad de los alimentos y el cuidado del ambiente en todo el territorio.

La actividad se concretó a partir de un trabajo articulado entre las áreas técnicas provinciales responsables de la infraestructura y el marco normativo de los frigoríficos, las exigencias sanitarias y bromatológicas y la responsabilidad ambiental.











